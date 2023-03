Lars Leeftink

Zaterdag 11 maart 2023 06:59

Volgens Max Verstappen was het weekend in Bahrein, dat op zaterdag en zondag zo dominant verliep, niet constant een dominant weekend. Op vrijdag had de Nederlander behoorlijk wat uitdagingen die hij in de auto moest overwinnen, zo legt hij uit.

Verstappen en Sergio Pérez hadden in Bahrein weinig te vrezen van de concurrentie. Het team sloeg toe tijdens Q3 op zaterdag en veroverde P1 en P2 met bijna drie tienden van een seconde voorsprong op de rest. Op zondag zou Verstappen eigenlijk alleen maar coureurs op een rondje achterstand zetten en had hij geen enkele concurrent. Pérez daarentegen kende een matige start en moest zich daar even van herstellen. Nadat hij Charles Leclerc had ingehaald en de Monegask uitviel met een motorprobleem, was de race voor beide coureurs wel voorbij en konden ze zonder uitdaging richting de finish rijden

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton wijst Bottas aan als favoriete teamgenoot in F1: "Goede relatie opgebouwd"

Verstappen nog zoekende

Verstappen liet op vrijdag en zaterdag in Bahrein weten niet helemaal tevreden te zijn met zijn auto. In gesprek met Formel1.de legt hij uit wat er precies aan ontbrak. "Ik denk dat de prestatie over één ronde in vergelijking met de race heel anders is wat betreft de eisen qua balans. Ik was niet tevreden met de prestaties over één ronde op vrijdag, maar mijn lange runs waren nog steeds oké, dus het was voor mij geen verrassing [op zondag]."

2023

Het raceweekend zorgde bij de concurrentie al snel voor frustratie en teleurstelling. Zeker bij Mercedes gingen ze ver. Toto Wolff en George Russell waren eensgezind door te zeggen dat Red Bull dit jaar de titel gaat winnen. Beide heren sluiten zelfs niet uit dat de regerend kampioen elke race in 2023 winnend af gaan sluiten. De kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren is klein, maar het geeft wel aan hoe de concurrentie na het raceweekend in Bahrein denkt over Verstappen en Red Bull.