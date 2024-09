Liam Lawson kreeg weken geleden al van Red Bull te horen dat hij vanaf Austin in de VCARB-bolide zou zitten. Hij vertelt in gesprek met de Nieuw-Zeelandse media dat het raceweekend in Singapore ontzettend lastig voor hem was, omdat hij wist wat er aan zat te komen.

Het gerucht dat Lawson zich vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten bij VCARB zou gaan voegen als vervanger van Daniel Ricciardo, dook rondom het raceweekend in Azerbeidzjan plotseling op. Hoewel men aanvankelijk dacht dat het slechts een gerucht was, bleek het gaandeweg een steeds realistischer scenario te zijn. Hoewel teambaas Laurent Mekies in Singapore nog liet weten dat er nog helemaal geen beslissing was genomen over de toekomst van Ricciardo, gaven de gebeurtenissen van dit weekend een ander beeld af. Zo verscheen Ricciardo op zondagavond met tranen in zijn ogen in de media pen, en werd hij bij terugkomst in de VCARB-hospitality ontvangen met een erehaag.

Afgelopen donderdag werd het nieuws dan eindelijk bevestigd, en zodoende mag Lawson zichzelf inmiddels een volwaardig Formule 1-coureur noemen. In zijn thuisland heeft de Nieuw-Zeelander voor het eerst gereageerd op het nieuws. "Het voelt nu eindelijk soort van écht", onthult hij bij de New Zealand Herald. "Ik wist het natuurlijk al, ik denk dat ik het nu zo'n twee weken weet. Maar tot het wereldkundig gemaakt wordt, voelt het eigenlijk nog niet alsof het al zeker is. Ik kon het aan niemand vertellen."

"Het was al heel lang het plan, dat het voor mij hierheen zou leiden", vervolgt hij. "Ik had natuurlijk een contractdatum waar ze aan moesten voldoen, dus het ging eigenlijk al deze kant op. Toen werd me een paar weken geleden verteld dat dit zou gaan gebeuren, en niet lang daarna stond alles vast." Lawson erkent dat het afgelopen raceweekend een lastig weekend voor hem was, mede vanwege de geruchten die de rondte deden. De sfeer bij Red Bull was dan ook gespannen. "Singapore was zeker geen leuk weekend voor me, omdat we natuurlijk allemaal wisten wat eraan kwam."

Toekomst Lawson in de Formule 1

Hoewel Lawson de komende zes races dus in de VCARB zit, is het nog niet zeker of hij daar ook in 2025 blijft. "Ik heb als het ware tot het einde van dit seizoen, en dan hoor ik later in het seizoen meer. Op dit moment zijn het zes races." Lawson weet wat hem in die zes races te doen staat. "Ik moet presteren. Ik moet proberen te bewijzen dat ik het verdien om in de Formule 1 te rijden. Ik zou zeggen dat ik een beetje hetzelfde moet presteren als vorig jaar, dat is wat me nu het stoeltje heeft opgeleverd. Ik moet het nu weer doen om volgend jaar ook in dit stoeltje te zitten."

