Volgens Sky Sports F1-verslaggever Simon Lazenby zou de toekomst van Lewis Hamilton weleens bij Ferrari kunnen liggen. De Brit wijst naar de neerwaartse spiraal van Mercedes en hoewel Hamilton nog altijd op jacht is naar zijn achtste titel, wordt in inmiddels getwijfeld of dit bij Mercedes wordt behaald.

De 38-jarige Hamilton is in 2023 begonnen aan zijn tiende jaar bij Mercedes. Na het teleurstellende 2022 had Hamilton gehoopt op een beter 2023. De start van het seizoen laat echter zien dat er nog veel werk aan de winkel is voor de renstal uit Brackley. Het contract van de Brit verloopt aan het einde van het huidige seizoen en de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst zijn voorlopig geparkeerd.

Transfer naar Ferrari?

Hamilton heeft eerder al duidelijk gemaakt dat het enige dat telt, is het behalen van de achtste wereldtitel. Het gaat erop lijken dat Mercedes binnen afzienbare tijd nog niet op het niveau is om daarvoor te strijden. Een overstap naar Red Bull Racing lijkt onwaarschijnlijk en bij Aston Martin ziet Fernando Alonso zijn eeuwige rivaal waarschijnlijk ook liever niet toetreden. Lazenby vertelt bij het Britse medium dat Ferrari wellicht de beste optie voor Hamilton is. "In het verleden is Lewis geciteerd dat hij voor Ferrari zou willen rijden. Als Ferrari een comfortabele voorsprong heeft op Mercedes zou ik het niet uitsluiten", zo legt hij uit.

Duo van Ferrari

Charles Leclerc heeft op dit moment nog een contract dat hem tot het einde van 2025 verbindt aan het team uit Maranello en dus moet het gaan om het stoeltje van Carlos Sainz. Het contract van de Spanjaard loopt tot het einde van 2024 en hij lijkt de ideale man te zijn naast de Monegask. Dat Hamilton wellicht openstaat voor een avontuur in het rood, dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat Ferrari hier ook over wil nadenken. Voorlopig zal de Brit er alles aan moeten gaan doen om de W14 aan de praat te krijgen, want een overstap is ook niet altijd een garantie op succes.