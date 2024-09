Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Singapore

Lando Norris schreef zondag de F1 Grand Prix van Singapore voor het eerst op zijn naam en sloeg zo een belangrijke slag in het wereldkampioenschap. De stand van zaken bij de coureurs en constructeurs in het wereldkampioenschap.

Norris won met een dominante voorsprong van meer dan twintig seconden op Verstappen de race in Singapore. Oscar Piastri werd derde, voor George Russell en Charles Leclerc. Lewis Hamilton zou op P6 eindigen, voor Carlos Sainz, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg en Sergio Pérez. Alexander Albon en Kevin Magnussen vielen als enige uit, in een race die voor het eerst in Singapore zonder safety car verreden zou worden.

Stand coureurs

Verstappen ziet zijn voorsprong teruglopen van 59 naar 52 punten door de zege van Norris. Piastri en Leclerc lopen in het gevecht om P3 uit op Sainz en Hamilton, terwijl Russell elf punten uit is gelopen op Pérez. Ook Alonso en Hülkenberg scoorden dus punten en staan nu op P9 en P10.

Coureur Aantal punten 1. Max Verstappen 331 punten 2. Lando Norris 279 punten 3. Charles Leclerc 245 punten 4. Oscar Piastri 237 punten 5. Carlos Sainz 190 punten 6. Lewis Hamilton 174 punten 7. George Russell 155 punten 8. Sergio Pérez 144 punten 9. Fernando Alonso 62 punten 10. Nico Hülkenberg 24 punten 11. Lance Stroll 24 punten 12. Yuki Tsunoda 22 punten 13. Alexander Albon 12 punten 14. Daniel Ricciardo 12 punten 15. Pierre Gasly 8 punten 16. Oliver Bearman 7 punten 17. Kevin Magnussen 6 punten 18. Esteban Ocon 5 punten 19. Franco Colapinto 4 punten 20. Zhou Guanyu 0 punten 21. Logan Sargeant 0 punten 22. Valtteri Bottas 0 punten

Stand constructeurs

McLaren veroverde veertig punten in Singapore en is meer dan twintig punten uitgelopen op Red Bull en Ferrari. Mercedes scoorde twintig punten, maar liep amper wat in op Red Bull en Ferrari. Verder scoorden Aston Martin en Haas punten, terwijl het voor Visa Cash App RB, Williams, Alpine en Kick Sauber een puntloos weekend was.

Constructeur Aantal punten 1. McLaren 516 punten 2. Red Bull Racing 475 punten 3. Ferrari 441 punten 4. Mercedes 329 punten 5. Aston Martin 86 punten 6. RB 34 punten 7. Haas 31 punten 8. Williams 16 punten 9. Alpine 13 punten 10. Kick Sauber 0 punten

