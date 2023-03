Lars Leeftink

Alexander Albon heeft beweerd dat Williams na Aston Martin het team is dat zich ten opzichte van 2022 het beste heeft doorontwikkeld. Dit zeg Albon nadat zijn team in vergelijking met vorig jaar een belangrijke stap voorwaarts heeft gezet.

Aston Martin stond in de schijnwerpers tijdens de Grand Prix van Bahrein. Fernando Alonso veroverde een podiumplek bij zijn debuut voor het team. Hoewel Albon op 50 seconden van de Spanjaard finishte en over de streep kwam om een punt te scoren dankzij zijn tiende plaats, betekende dit wel een belangrijke stap voorwaarts voor het team met slechts acht punten in 2022. De jaren daarvoor ging het niet fantastisch met Williams, dat vaak op de laatste plaats in de stand bij de constructeurs te vinden was.

Albon over Bahrein

Verwijzend naar de sprong voorwaarts, zei Albon na het raceweekend in Bahrein: "Om het tempo te hebben dat we hadden, moet ik zeggen dat ik supertrots ben. Ik weet zeker dat iedereen naar Aston Martin kijkt en denkt: 'Wat een stap hebben ze gezet'. Maar we zijn tweede. Als je naar ons kijkt in vergelijking met vorig jaar, dan hebben we fantastisch werk geleverd. Natuurlijk zijn we betrouwbaar en dat helpt, maar we hebben punten in de eerste race."

Williams moet doorontwikkelen

Williams is historisch gezien één van de meest succesvolle teams in de Formule 1, maar het team heeft sinds 2013 geen race meer gewonnen en won voor het laatst een wereldtitel in 1997. Albon concentreert zich op de gebieden waar verdere verbeteringen mogelijk zijn. "We moeten onze zwakheden aanpakken, dat is het belangrijkste. We weten wat de downforce betreft waar ons voordeel ligt. We hebben een andere auto dan de meeste teams: we zijn prima op de rechte stukken en minder snel in de bochten. Dat proberen we nu op te lossen, en we moeten nu doen wat goed is voor onze auto. Maar voor nu, op de korte termijn, weten we wat we kunnen verbeteren. Dat is de rondetijd die we eruit kunnen halen."