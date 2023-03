Lars Leeftink

Donderdag 9 maart 2023 20:01 - Laatste update: 20:02

Sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz eind vorig jaar ziet Helmut Marko, die een goede band had met de mede-oprichter en eigenaar van Red Bull, dat de relatie en communicatie met het bedrijf wel anders is geworden.

In gesprek met Speedweek zegt Marko, adviseur van Red Bull Racing, dat hij de relatie met Mateschitz momenteel mist. "Het is niet langer zo dat ik na elke sessie alles telefonisch rapporteer. De directe, persoonlijke en vriendelijke relatie is er niet meer. Didi was een echte visionair met veel emoties. Dat zie ik niet meer." Sinds het overlijden van Mateschitz in oktober 2022 heeft Red Bull een opvolger aangesteld.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Aanklager vraagt om veroordeling Piquet na racistische opmerkingen richting Hamilton

Opvolger Mateschitz

Dit is Oliver Mintzlaff, die op papier de vervanger van de overleden Mateschitz is. Volgens Marko komt zijn rol bij het bedrijf echter niet helemaal overeen met de rol die Mateschitz had. "We hebben elkaar twee keer gesproken. Hij heeft wat inzichten gekregen. Het moet nog blijken in hoeverre hij zal reageren op onze ideeën. Red Bull Racing is altijd zeer onafhankelijk geweest. Ik ben een vrij persoon en kan op elk moment stoppen als ik niet langer gelukkig ben. Ik wacht af hoe de toekomst zal uitpakken."

Samenwerking met Ford

Tot slot bespreekt Marko ook nog de aangekondigde samenwerking met Ford, dat gaat samenwerken met Red Bull Racing. Volgens Marko gaat er echter niet al te veel veranderen. Er zal voor Ford een hele specifieke rol zijn weggelegd, aldus de Oostenrijker. "Zelfs als het team Red Bull Ford of Ford Red Bull zal heten, zal de aandrijving uitsluitend afkomstig zijn van Red Bull Powertrains. Ford zal betrokken zijn bij batterijtechnologie."