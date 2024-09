Newey over Formule 1-rentree Vettel: "Hij heeft mij een paar dagen geleden nog gebeld"

Adrian Newey ziet het niet gebeuren dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel nog een rentree in de Formule 1 zal maken. Volgens de meesterontwerper is de Duitser momenteel lekker van zijn leven aan het genieten.

Sebastian Vettel werd tussen 2010 en 2013 een legende in de Formule 1, toen hij namens Red Bull Racing vier keer achter elkaar beslag legde op het wereldkampioenschap Formule 1. Na een minder seizoen in 2014 maakte de Duitser de overstap naar Ferrari, waar hij hoopte in het iconische rood de legendarische successen van landgenoot Michael Schumacher te evenaren. In dienst van de Italiaanse grootmacht kwam het echter nooit tot wereldkampioenschappen en eind 2021 vertrok Vettel naar Aston Martin. Na twee kleurloze seizoenen in de achterhoede zette hij vervolgens een punt achter zijn loopbaan.

Newey over eventueel Formule 1-rentree Vettel

Sindsdien verschijnt Vettel af en toe nog in de Formule 1-paddock, en eens in de zoveel tijd steekt er weer een gerucht op over een eventuele rentree in de sport. Zo werd hij kort geleden nog aan Mercedes gelinkt als vervanger van Lewis Hamilton. Adrian Newey ziet het echter niet meer gebeuren: "Sebastian heeft mij een paar dagen geleden nog gebeld. Op het moment is hij door Noorwegen aan het reizen met zijn camper", vertelt de nieuwste aanwinst van Aston Martin in de High Performance Podcast. "Ik zie het niet gebeuren dat hij een comeback maakt. Hij is lekker aan het genieten van zijn leven en druk met andere dingen, en dat heeft hij goed voor elkaar."

