Franco Colapinto reed een uitstekende Grand Prix van Azerbeidzjan. Ondanks dat Colapinto had nog nooit eerder geracet op het Baku City Circuit en dat het nog maar zijn tweede race was in Formule 1, wist de Argentijn als achtste te eindigen. Zo heeft hij nu al meer punten gescoord dan Logan Sargeant wist te doen in zijn hele F1-carrière. Colapinto denkt nu dan ook bewezen te hebben dat hij thuishoort op de Formule 1-grid.

De 21-jarige Colapinto heeft zeer weinig tijd gehad om kennis te maken met zijn nieuwe werkplek. Hij werd enkele dagen voor de Grand Prix van Italië opgeroepen als vervanger voor Sargeant, die de laan in Grove is uitgestuurd. Na het hele seizoen in Formule 2 te hebben gereden, wist Colapinto zich voor Alexander Albon te kwalificeren in Bakoe, en vier punten te scoren. Dit puntenaantal wisten vijf van de laatste negen Williams-coureurs nooit te bereiken.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1 bevestigt: hier vindt de wintertest van 2025 plaatsLees meer

Ik hoor thuis in Formule 1

Colapinto begon als achtste aan de race op zondag, maar viel terug naar de elfde plaats. Drie ronden voor het einde haalde de rookie Nico Hülkenberg in voor het laatste punt, maar daar kwamen er nog drie bij nadat Carlos Sainz en Sergio Perez zichzelf uitschakelden. Colapinto finishte als achtste, en denkt dat de keuze van Williams om hem te tekenen zo is gerechtvaardigd. “Ze toonden zoveel vertrouwen door me in een stoel te zetten,” zei hij na de Grand Prix van Azerbeidzjan. “Het was een erg riskante gok en een gok die veel mensen niet begrepen. Maar ik hoop te laten zien waartoe ik in staat ben en dat ik een stoeltje in de Formule 1 verdien. Het idee en de kans die James [Vowles] me gaf, helpen me om dat te laten zien.”

Snel proberen te leren

Colapinto zal maar acht races rijden voor Williams, gezien Carlos Sainz de tweede stoel naast Albon zal overnemen. Er zijn nog twee stoeltjes beschikbaar; één bij Stake F1 Team, waar Hülkenberg alleen onder contract staat in 2025, en Visa Cash App RB, waar Yuki Tsunoda nog geen collega heeft voor volgend jaar. Colapinto denkt hier nog niet aan - de Argentijn wil enkel het beste maken van de zes resterende Grands Prix. “Ik doe gewoon veel werk om snel te leren. Ik heb nog maar heel weinig kilometers gemaakt in een Formule 1-auto, het zijn maar twee races en één vrije training en een paar rondjes in Abu Dhabi vorig jaar. Maar ik denk dat met de weinige kilometers die ik heb, in de punten staan in mijn tweede race iets heel positiefs en heel goed is. We moeten dus doorgaan, maar het is een goed begin.”

Gerelateerd