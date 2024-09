Marko spreekt van domper na domper voor Verstappen: 'Toen ging het wéér mis'

Max Verstappen had in Azerbeidzjan niet zijn beste raceweekend van dit F1-seizoen. De Red Bull-coureur worstelde met zijn auto en kon daardoor in zowel de kwalificatie als de race niet het beste van zichzelf laten zien. Sergio Pérez stak plots wel boven z'n eigen kunnen uit. Dr. Helmut Marko legt uit wat er allemaal misging bij Verstappen.

In de kwalificatie op het stratencircuit van Bakoe moest Verstappen voor het eerst zijn teamgenoot voor zich dulden en ook tijdens de Grand Prix kon hij het tempo van Pérez niet volgen. Verstappen verzamelde uiteindelijk wel meer punten dan zijn Mexicaanse collega, maar dat had alles te maken met de crash in de slotfase. Het werd in Azerbeidzjan wederom een rampweekend voor Verstappen, die al wekenlang worstelt met zijn RB20. Marko zag hoe Verstappen spartelde op het Baku City Circuit en legt nu uit wat er allemaal misging: van zijn rondetijden tot de mislukte poging om de snelste raceronde op zijn naam te krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen werd in armen Norris gedreven

Verstappen startte ver voor titelrivaal Lando Norris op de grid, maar toch wist de Brit in de McLaren langszij te komen. Dat had deels ook met pech te maken, zo zegt Marko. Verstappen zat immers lang vast achter Alexander Albon in de DRS-trein, terwijl hij "meer dan een seconde" sneller had kunnen rijden, aldus de man uit Graz op het Oostenrijkse ServusTV. "Door de DRS-situatie kon hij er niet voorbij en dat dreef hem in de armen van Norris. Maar over het algemeen was onze snelheid te laag bij Max."

Domper op domper voor Verstappen in Bakoe

Af en toe leek Verstappen het tempo weer gevonden te hebben, "maar hij kon het niet consequent doen", zo zag ook Marko. "Toen wilden we aan het einde voor de snelste ronde gaan [na de extra pitstop van Verstappen, red.], maar daar ging het weer mis door die crash." Het werd zodoende een moeizame zondag voor de Nederlander, die met een minimaal andere set-up reed dan Pérez, maar daar behoorlijk wat nadeel van ondervond. "Checo's set-up werkte, hij zat één tot drie seconden achter Leclerc over de hele raceafstand. Max kon dat helemaal niet", aldus Marko.