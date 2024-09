Sergio Pérez leek zondag in Azerbeidzjan eindelijk weer eens een versie van zijn oude zelf laten zien met een uitstekende race op het Baku City Circuit, al eindigde die wel in mineur. Olav Mol is lovend over de prestaties van de Mexicaan, zeker gezien alle kritieken die hij dit seizoen heeft gekregen.

Pérez heeft het dit seizoen zwaar in de Formule 1 en het zal dan ook als een verlossing hebben gevoeld toen hij op 'zijn' Bakoe arriveerde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, de race die hij bijvoorbeeld in 2021 nog zo spectaculair op zijn naam wist te schrijven na de klapband van Max Verstappen. Het deed de man uit Guadalajara duidelijk goed, want eigenlijk het hele weekend leek hij met een hoop vertrouwen in de wisselvallige RB20 te zitten. Zo wist hij op zaterdag zelfs voor het eerst dit seizoen zijn Nederlandse teamgenoot te verslaan in de kwalificatie.

Een ongelofelijke race

Het was een opmaat naar meer en ook in de race liet Pérez eindelijk weer eens zien waar hij toe in staat is met een beetje vertrouwen en een betere auto. Aan het einde van de race was hij hevig gevecht om de plekken op het podium met beide Ferrari-heren, een gevecht dat na een crash met Carlos Sainz in mineur én de muur eindigde voor de twee kemphanen. Desalniettemin kan Pérez in het Race Café eindelijk weer eens op wat steun rekenen: Mol breekt een lans voor de gepiepelde teamgenoot van Verstappen: "Pérez heeft tot aan dat moment een ongelofelijk goede race gereden, serieus. Met alle shit die wij over hem heen gegooid hebben en die hij van de hele wereld over zich heen gekregen heeft."

Verstappen aan het zoeken

De commentator van Ziggo Sport vervolgt zijn betoog over de routinier: "Als die auto een tandje minder slecht is, ik zeg niet goed, minder slecht. Hij krijgt gewoon zijn gelijk. 'Dan kan ik er wel weer wat mee'. Max is nu aan het zoeken wat hij er nog mee kan. Hij heeft al zoveel shit gehad dat hij nu denkt: 'ik doe maar gewoon dit'. Misschien is dat zijn losheid, maar hij doet dit gewoon heel erg goed. Volgende week kan het zomaar gebeuren in Singapore", doelt hij ten slotte op een mogelijke zege van de Mexicaan in Marina Bay.

