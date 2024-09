Lando Norris laat weten dat hij na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan over de boordradio aan zijn team liet weten dat Max Verstappen auto's aan het inhalen was, omdat het niet is toegestaan om onder een virtual safety car aan andere auto's voorbij te gaan.

Max Verstappen kwam op zondag als vijfde over de streep op het Baku City Circuit in Azerbeidzjan. Lando Norris reed van de vijftiende naar de vierde plaats, en liep zodoende opnieuw wat punten in op zijn titelconcurrent. In de voorlaatste ronde van de race was er een zware klapper tussen Sergio Pérez en Carlos Sainz, waardoor de Grand Prix eindigde onder een virtual safety car. Dit betekent - ook na het vallen van de dag - dat coureurs op een laag tempo moeten rijden en elkaar niet in mogen halen, omdat er mogelijk marshals of medisch personeel op de baan lopen.

Officiële waarschuwing

Verstappen reed na het vallen van de vlag op laag tempo aan Oscar Piastri en Charles Leclerc voorbij. Op onboard-beelden is te zien dat hij dit deed om het tweetal te feliciteren met hun respectievelijk eerste en tweede plaats, waarna Norris over de boordradio aan zijn team meldde dat Verstappen auto's aan het inhalen was onder een gele vlag. De Nederlander moest zich melden bij de wedstrijdleiding, waar bleek dat ook Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Esteban Ocon andere deelnemers voorbij waren gegaan. Het viertal werd eraan herinnerd dat gele vlaggen ook gelden na afloop van een race en kwam weg met een waarschuwing.

Feiten opnoemen

In gesprek met Sky Sports krijgt Norris de vraag waar hij over aan het klagen was wat betreft Verstappen: "Ik klaagde over helemaal niets, ik noemde gewoon feiten op", aldus de nummer twee in het wereldkampioenschap. "Op mijn stuurtje zag ik dat er een virtual safety car met gele vlaggen was, hetzelfde als gisteren [tijdens de kwalificatie, toen Norris van zijn gas ging en geen tijd neer kon zetten]. Er was een crash en er was medisch personeel op de baan. Normaal gesproken betekent dat dat je niet mag inhalen, maar... Hij was auto's aan het inhalen, dus ik vroeg het aan mij team. Volgens mij is het niet toegestaan om mensen in te halen, maar misschien heb ik het fout..."

