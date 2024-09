Red Bull Racing kreeg wederom een taai weekend voor de kiezen op het stratencircuit in Azerbeidzjan. De Oostenrijkse renstal zag hoe McLaren wederom een stoot uitdeelde in beide kampioenschappen. Het team van Lando Norris en Oscar Piastri gaat nu zelfs voor het eerst aan de leiding in het klassement bij de constructeurs. Dr. Helmut Marko ziet het somber in en waarschuwt ook Max Verstappen.

McLaren dat aan de leiding gaat in het WK in de Formule 1; we hebben het al jaren niet meer gezien, maar vanaf vandaag is het weer eens zover. Doordat Piastri de Grand Prix van Azerbeidzjan won en Norris de vierde plek veiligstelde, veroverde McLaren meer punten dan rivaal Red Bull Racing en kon het de eerste plek in het klassement overnemen. Voor het eerst dit seizoen moet Red Bull nu in de achtervolging in één van de twee kampioenschappen. Met 476 punten gaat McLaren nu aan de leiding, gevolgd door Red Bull dat nu op 456 punten staat. Het team uit Milton Keynes kan echter niet alleen maar vooruit kijken, want in de nek hijgt nu ook Ferrari met 425 punten. Marko heeft er dan ook een hard hoofd in en komt met een pijnlijke boodschap voor iedereen die Red Bull een warm hart toedraagt.

Marko zet streep door F1-titel voor Red Bull in 2024

Sergio Pérez zat er in Azerbeidzjan op zondag weliswaar goed bij, maar de Mexicaan crashte in de slotfase met Carlos Sainz waardoor hij nul punten kon bijschrijven. Verstappen reed ook een moeizame race en werd slechts vijfde. McLaren deelt de laatste weken de ene na de andere klap uit aan Red Bull en dat heeft Marko tot een pijnlijke conclusie gebracht. De topman zet een streep door de constructeurstitel. "Om eerlijk te zijn, ja", zo vertelt hij aan de Duitse tak van Sky Sports. "Het positieve is nog dat Piastri qua punten dicht bij Norris staat en dat er teamorders zijn binnen McLaren. Daarom is duidelijkheid nog niet snel aan de orde."

Verstappen gewaarschuwd voor rijderstitel

Maar ook de titel van Verstappen is, ondanks zijn nog steeds riante voorsprong van 59 punten, geen zekerheidje. Marko zag hoe zijn coureur wederom worstelde met de RB20 in Bakoe. ""Max kon niet eens aanhaken. De banden begaven het en de temperaturen van de remmen gingen omhoog. De auto heeft potentie, maar de setup is nog steeds heel erg gevoelig", aldus de man uit Graz, die eveneens weinig hoop heeft voor Singapore. "De vooruitgang zal in Singapore nog niet te zien zijn", zo zegt hij. "We moeten maar zien hoe we die race doorkomen."

Maar vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin moet het absoluut beter gaan. Is dat niet het geval, dan heeft Marko slecht nieuws voor Verstappen en zijn eventuele vierde wereldtitel. "Het moet echt beter vanaf Austin. Anders komt het rijderskampioenschap ook in gevaar", aldus de Oostenrijkse topman.

