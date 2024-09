Sergio Pérez is van mening dat Carlos Sainz schuld heeft aan de harde crash in de voorlaatste ronde van de Grand Prix van Azerbeidzjan. De twee waren verwikkeld in een gevecht voor de derde plaats, maar eindigde samen in de muur.

Sergio Pérez lag lange tijd op de derde plaats in de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar had Oscar Piastri en Charles Leclerc constant vlak voor zich rijden. Een beter resultaat dan het brons behoorde tot de mogelijkheden, maar in de voorlaatste ronde ging het mis. Door het getouwtrek tussen het drietal wist ook Carlos Sainz aansluiting te vinden bij de kopgroep, waarna ook de Spanjaard zich in het gevecht mengde. Toen Leclerc een aanval van Pérez voor de tweede plaats pareerde door weer langszij te komen, greep Sainz zijn kans en ging ook aan de Mexicaan voorbij.

Crash Pérez en Sainz

Pérez kwam op het rechte stuk na bocht twee vervolgens weer op gelijke hoogte met de Spanjaard, waarna de twee contact maakten en plotseling haaks de muur inschoten. Een drama voor beide coureurs, want er zijn een hoop punten verloren gegaan. Met de overwinning voor Oscar Piastri, de vierde plaats voor Lando Norris en de vijfde stek voor Max Verstappen, is McLaren Red Bull Racing voorbij gegaan in het constructeurskampioenschap en heeft inmiddels een voorsprong van twintig seconden.

'Geen woorden voor'

"Het is echt ontzettend zonde dat het is gebeurd", vertelt Pérez tegenover Sky Sports over de crash. "Ik heb er geen woorden voor, want het heeft ontzettend veel punten gekost. Het is een ramp voor het kampioenschap. We hadden er dit weekend een hele boel [punten] op tafel liggen. Naar mijn mening bewoog Carlos te snel [naar links] om in de tow van Charles te kunnen blijven. Het was gewoon de verkeerde plek op het verkeerde moment en dat eindigde met een enorme klapper."

