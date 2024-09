Max Verstappen had tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan niet de snelheid om te vechten voor de overwinning. Hij legde na afloop van de wedstrijd uit dat hij steeds met drie wielen in de lucht ging door de bochten. De problemen van de Red Bull RB20 zijn groot.

Verstappen mocht de race in Bakoe vanaf de zesde plek beginnen en haalde meteen George Russell in. Hij zag Charles Leclerc, Oscar Piastri, Sergio Pérez en Carlos Sainz aan de horizon verdwijnen. Toen hij vastzat achter Alexander Albon en Lando Norris, zag Russell de kans om hem terug te pakken. Ook Norris kon dankzij zijn nieuwe mediums Verstappen weer inhalen. De Nederlander eindigde uiteindelijk als vijfde na de crash van Pérez en Sainz. Of Verstappen P5 mag behouden, is nog niet zeker. De FIA doet namelijk onderzoek naar de kampioenschapsleider.

Driewieler

"Voor mij was het natuurlijk heel, heel slecht", legde Verstappen uit over zijn race tegenover Viaplay. "Ik had totaal geen pace. Alhoewel, totaal geen pace... Op de mediums had ik natuurlijk iets meer bandenslijtage, maar op die harde banden ging het iets beter. Ik zat wel vast achter Albon en Lando. Daarna raakten mijn remmen en banden oververhit. Toen ik achter Russell terugviel, was de snelheid bij ons allebei ineens best goed ten opzichte van de kop. Maar mijn auto was heel moeilijk te besturen. Tijdens de kwalificatie merkte ik al dat de veranderingen aan de auto niet goed uitpakten. Het was eigenlijk nog slechter voor mij in de race. Ik kon totaal niet remmen, ik kon totaal geen bochten aanvallen. Eén wiel kwam de hele tijd los van de grond, waardoor ik door alle langzame bochten alle kanten op stuiterde. Het was net een kart. En als je geen contact hebt met het asfalt, heb je natuurlijk ook geen grip."

Totaal geen kans

Het was voor de Red Bull-coureur niet te doen. "Het ging daarom voor mijn gevoel ook voor geen meter. Ik kon er gewoon niks mee. Dat was het probleem." De veranderingen aan de afstelling van de RB20 hebben de eerdere problemen met de bolide alleen maar vergroot. "Dat hadden we niet verwacht, maar daar betaal je wel de prijs voor in de race. Als je de hele tijd loskomt van de grond met je wielen, dan kan je niet fatsoenlijk remmen. Je glijdt natuurlijk ook meer. Deze banden zijn heel gevoelig voor dat glijden, omdat de temperatuur dan omhoog gaat. Alles wordt dan nog een groter probleem." Reagerend op de inhaalactie van Norris op de nieuwe mediums, zei Verstappen: "Ja, ik had totaal geen kans."

