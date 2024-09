Lando Norris kwam niet verder dan de zeventiende tijd en bleef dus steken in Q1 tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De titelrivaal van Max Verstappen kwam op een ongelukkig moment een gele vlag tegen. Norris hoopt richting de Red Bull-coureur te kunnen rijden, maar weet dat dat erg lastig wordt.

Charles Leclerc pakte de pole position op het stratencircuit van Bakoe voor Oscar Piastri, Carlos Sainz, Sergio Pérez en George Russell. Verstappen moest genoegen nemen met de zesde positie. De Limburger was daar niet tevreden over, maar niemand baalde erger dan Norris. Hij zou snel genoeg zijn geweest om door te gaan naar Q2, ondanks een foutje in de laatste 90-gradenbocht. Maar een gele vlag voor de langzaam rijdende Alpine van Esteban Ocon zorgde ervoor dat Norris genoodzaakt was om af te remmen. McLaren-teambaas Andrea Stella liet na afloop van de kwalificatie weten dat de renstal in discussie gaat met de FIA om uit te zoeken waarom de 'onnodige' gele vlag werd uitgehangen.

Inhalen bijna onmogelijk

"Ja, het rondje was goed genoeg geweest, maar er was inderdaad een gele vlag, dus ik moest van het gas af", verklaarde Norris tegenover F1 TV na de vraag of het een typische Bakoe-situatie was waarin een gele vlag een spaak in het wiel stak. Hij verwacht dat posities goedmaken een uitdaging wordt op zondag. "Ik denk niet dat dat zo makkelijk zal zijn. Het is bijna onmogelijk om elkaar [door de bochten] te volgen hier en inhalen is moeilijker dan iedereen denkt. Ik hoop dat ik het verkeerd heb en er genoeg kansen voor ons liggen, maar dat verwacht ik niet. Er zitten een boel auto's om ons heen die met erg weinig downforce rijden, dus die zijn haast onmogelijk om in te halen."

Plan opstellen

"Ik verwacht niks moois vanaf de zeventiende plek", vervolgde de McLaren-coureur. "Echter, we gaan vanavond wel een plan opstellen en uiteraard gaan we ons best doen. Ik heb geen idee wat ons staat te wachten, dus we gaan het morgen wel zien."

Of Norris daadwerkelijk vanaf P17 moet vertrekken is Azerbeidzjan, is nog maar de vraag. George Russell wordt namelijk onderzocht voor het mogelijk negeren van gele vlaggen, Alexander Albon kan een straf krijgen voor het verlaten van de pitstraat met een ventilator in zijn airbox, en Pierre Gasly loopt het risico gediskwalificeerd te worden vanwege een technisch vergrijp. Verstappen kan ook nog profiteren, als Russell bestraft wordt.

