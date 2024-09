George Russell kwalificeerde zich als vijfde voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, maar er hangt nu een vraagteken boven zijn resultaat. De Mercedes-coureur wordt namelijk onderzocht vanwege het mogelijk negeren van de gele vlag - een gelukje voor Max Verstappen.

Ferrari was het snelst in de sessie die de startopstelling voor de zondag bepaalde. Een rondetijd van 1:41.365 was meer dan genoeg voor Charles Leclerc om de pole position op zijn naam te schrijven in de hoofdstad Bakoe. De Monegask zal vergezeld worden door Oscar Piastri op de voorste rij van de grid, en krijgt direct achter hem hulp van ploegmaat Carlos Sainz die de derde tijd klokte. Sergio Pérez was eindelijk een keer sneller dan Max Verstappen. De Red Bulls nemen plekken vier en zes in, respectievelijk. Daartussen kwalificeerde Russell zich in de top vijf.

Te hard gereden onder geel

Of Russell de vijfde stek mag behouden, is echter alles behalve zeker. Hij heeft namelijk mogelijk gele vlaggen genegeerd. Dit zou gebeurd zijn rond 16:10 uur lokale tijd, en dus gaat het om het moment in Q1 waarbij Sainz rechtdoor schoot in de tweede bocht. Russell ging door het baanvak met de gele vlaggen en verbeterde zijn sectortijd in het eerste gedeelte van het stratencircuit met 0.082 seconden. De stewards zullen nu een beslissing moeten nemen of ze de Mercedes-coureur gaan bestraffen en zo ja, op welke manier. Het kan zomaar een gridstraf worden en dan zou Verstappen opschuiven van P6 naar P5 op de grid.

De FIA heeft het erg druk na de kwalificatie in Azerbeidzjan. Alexander Albon wordt onderzocht voor het uit de pitstraat rijden met een ventilator in de airbox, en Pierre Gasly loopt het risico gediskwalificeerd te worden.

