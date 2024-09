Lando Norris kwam niet verder dan de zeventiende positie in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, en dat is wel het laatste wat hij nodig had in zijn jacht op Max Verstappen in het kampioenschap. McLaren eist daarom opheldering van de FIA over een incident tijdens Q1.

Norris ligt 62 punten achter Verstappen in de tussenstand bij de coureurs en in het constructeurskampioenschap is het gat tussen Red Bull Racing en McLaren nog maar 8 punten. Een goed resultaat in de kwalificatie was dus cruciaal voor Norris, maar hij ging niet door naar Q2. Eerst leek het erop dat een foutje in bocht 16 roet in het eten had gegooid, maar uiteindelijk bleek het te gaan om een gele vlag die voor de neus van Norris werd getoond. De gele vlag, die door marshals wordt uitgehangen om coureurs te waarschuwen voor gevaar in dat baanvak, was er voor Esteban Ocon die ver buiten de racelijn langzaam reed. Voor een langzaam rijdende auto wordt echter normaal gesproken de witte vlag gebruikt. Norris hield zich aan de regels door af te remmen voor de gele vlaggen, ook al werden deze na een seconde weer ingetrokken - ongelukkige timing dus voor de Brit. Het heeft hem een plekje in Q2 gekost.

Bitterzoete dag

"Het was een bitterzoete dag vandaag", begon Stella tegenover F1 TV. "Het zoete was dat de auto opnieuw goed presteerde. We wisten dat deze baan lastig zou zijn voor ons en we hadden het ook niet heel makkelijk tot nu toe dit weekend. Ik moet zeggen dat het, zeker in Q3, een knappe prestatie was van Oscar om alles samen te laten komen. Hij is alleen verslagen door een specialist op dit circuit, Charles Leclerc. We kunnen absoluut voor het podium vechten."

Onnodige gele vlag

Vervolgens ging de McLaren-teambaas in op de domper van Norris. "We waren bezig met een goed rondje om uit Q1 te komen. Hij maakte een klein foutje bij het uitkomen van de laatste bocht, maar dat was het probleem niet. We kwamen namelijk daarna een gele vlag tegen. We zijn een discussie aangegaan met de FIA om erachter te komen waarom de gele vlag werd getoond. Er was alleen maar een auto die langzaam reed, en dat was geen onveilige situatie. Dus ja, wij vragen ons nu af waarom de gele vlag überhaupt uithing."

