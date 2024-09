Oscar Piastri zag zaterdag Lando Norris al in Q1 uitvallen en dus was hij de McLaren-rijder die de kastanjes uit het vuur moest slepen. Hij kwam uiteindelijk - mede door een foutje in zijn ronde - nét tekort om de poletijd van Charles Leclerc aan te vallen. Hij reageert na afloop.

De afgelopen dagen is er natuurlijk een hoop te doen geweest rondom het team van McLaren en de inmiddels beruchte 'papaya rules. Eerder liet het team nog zo stellig weten dat Piastri en Lando Norris zelf op de baan maar moesten uitvechten wie de snelste coureur van het team was en voorrang zou krijgen per race. Voor het weekend in Bakoe liet men echter plotseling weten dat Norris in het restant van het jaar voorrang zou krijgen. Het was dan ook ironisch dat de Britse coureur op zaterdag in Q1 zijn Waterloo vond, terwijl Piastri zich knap tot P2 wist te knokken.

Artikel gaat verder onder video

Dichterbij de muren

Na afloop van zijn uitstekende kwalificatie krijgt Piastri de vraag hoe het kwam dat hij tijdens de kwalificatie en met name Q3 ineens zo boven kwam drijven in de tijdenlijsten: "Ik ben iets dichterbij de muren gaan rijden en op het laatst kwam ik een beetje té dichtbij. Ik probeerde het meeste eruit te halen. Dit circuit beloont het als je er écht voor gaat. We probeerden te maximaliseren, iets dat op het begin van de kwalificatie niet helemaal lukte. Uiteindelijk ben ik tevreden", zo laat de Australiër weten.

Team orders

Vervolgen wordt hem gevraagd of het mogelijk is mee te doen voor de zege op zondag: "Ik denk vanaf de startpositie dat het mogelijk is, al denk ik dat het wel heel lastig wordt om te volgen. Op de zaterdag hebben we gezien dat het lastig hier is om achter iemand te rijden. Hopelijk hebben we at schone lucht, dan komt het goed. We gaan zien wat we kunnen doen. De racepace is goed, maar de Ferrari is ook duidelijk niet langzaam." Uiteindelijk krijgt hij nog een vraag of hij op zondag volledig de kans krijgt om voor de zege te gaan met Norris op P17, zeker na al het gedoe rondom de teamorders van deze week. Het lukt Piastri niet om een kleine glimlach te onderdrukken: "Zeker weten."

Gerelateerd