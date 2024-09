Alpine maakte al geen goede kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan mee, maar het lijkt van kwaad tot erger te gaan. Pierre Gasly loopt namelijk het risico gediskwalificeerd te worden na het overschrijden van het technisch reglement.

Het zit Alpine niet mee op het stratencircuit in Bakoe. Esteban Ocon moest de eerste vrije training missen vanwege een probleem met de MGU-H en kon tijdens de derde trainingssessie van vanochtend opnieuw geen tijd neer zetten vanwege motorische problemen. Hij eindigde de kwalificatie vervolgens als twintigste en laatste na het schampen van de muur in Q1. Gasly kwam tenminste nog in Q2 terecht, maar hij dreigt zijn dertiende startpositie voor morgen te gaan verliezen.

Mogelijke diskwalificatie

Jo Bauer, de technische afgevaardigde van de FIA, heeft de stewards laten weten dat Gasly mogelijk artikel 5.2.3 van het technisch reglement heeft overschreden tijdens Q2. Formule 1-auto's mogen niet meer dan 100 kilogram per uur brandstof verbruiken en de Alpine van de Fransman zou over die limiet zijn gegaan. Een overtreden van een regel uit het technisch reglement resulteert vaker wel dan niet in een diskwalificatie. Toen Ocon nog voor Racing Point Force India uitkwam, werd hij voor hetzelfde vergrijp uit de resultaten geschrapt van de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2018.

