De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt zondag vanaf 13:00 uur verreden op het Baku City Circuit en het belooft een spannende en spectaculaire race te worden met Charles Leclerc en Oscar Piastri op de eerste startrij. Dit is de rest van de voorlopige startopstelling voor de race in Bakoe.

Zaterdagmiddag werd In Bakoe de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan gereden en we begonnen de sessie meteen met een verrassing van jewelste: Lando Norris was met zijn McLaren één van de laatste coureurs die een snelle run neer ging zetten om richting de top van de tijdenlijsten te klimmen. Door een gele vlag én eigen foutje was hij uiteindelijk kind van de rekening en droop hij als schlemiel van de kwalificatie af na Q1. Het betekende koren op de molen voor Max Verstappen, die plotseling hier in Bakoe een gigantische slag in het wereldkampioenschap lijkt te gaan slaan.

Voorlopige startopstelling

Ook dat bleef uiteindelijk uit, want de Nederlandse rijder kwam met zijn lastig te besturen Red Bull niet verder dan de teleurstellende zesde plek. Daarmee wordt hij voor het eerst dit seizoen verslagen door teamgenoot Sergio Pérez, die vanaf P4 zijn race op zondag aanvangt. De top drie wordt gevormd door Leclerc, Piastri en Carlos Sainz. Het is echter de vraag of de voorlopige startopstelling intact blijft richting zondag. Onder meer George Russell en Alex Albon liggen nog onder het vergrootglas bij de wedstrijdleiding en riskeren een gridstraf, terwijl Pierre Gasly mogelijk zelfs gediskwalificeerd wordt van de kwalificatie.

