Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan?

De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan zal vandaag, op zondag 15 september, verreden worden. Charles Leclerc mag vanaf de pole position beginnen, nadat hij Oscar Piastri en Carlos Sainz had verslagen. Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde startplek.

Het Baku City Circuit staat sinds 2016 op de kalender van de Formule 1, in het eerste jaar als de Grand Prix van Europa en daarna als de Grand Prix van Azerbeidzjan. Sinds de naamsverandering in 2017 is er iedere wedstrijd op het stratencircuit tenminste één safety car-periode geweest. Met een lengte van 6,003 kilometer is Bakoe een van de langste circuits in de koningsklasse van de autosport. Alleen het Circuit de Spa-Francorchamps (7,004km), het Las Vegas Strip Circuit (6,201km) en het Jeddah Corniche Circuit (6,174km) hebben een grotere omloop. Het ronderecord staat op naam van Leclerc met een tijd van 1:43.009 in 2019. Sergio Pérez zal uitkijken naar de race van vandaag, aangezien hij hier uitzonderlijk goed is geweest in het verleden. De Mexicaan heeft in Azerbeidzjan meer podiums behaald dan Lewis Hamilton en Red Bull-ploegmaat Verstappen bij elkaar.

Wanneer begint de race?

Leclerc was dus het snelst in de kwalificatie voor Piastri en Sainz. Sergio Pérez wist voor het eerst sinds Miami 2023 Max Verstappen te verslaan. 'Checo' werd vierde, terwijl de Limburger bleef steken op de zesde stek. Daartussen bevindt George Russell zich in de Red Bull-sandwich. Verder completeren Lewis Hamilton, Fernando Alonso en de Williams-bolides van Franco Colapinto en Alexander Albon de top tien. Pierre Gasly klokte de dertiende tijd, maar werd gediskwalificeerd voor een overschrijden van het brandstofverbruik. Lando Norris schuift daardoor een plekje op, maar heeft alsnog een enorme taak voor de boeg om vanaf P16 goede punten te scoren.

Er waren bij aanvang van de derde vrije training in Azerbeidzjan een paar druppeltjes, maar voor de rest is het droog en zonnig gebleven. Dat lekkere weer kunnen we ook vandaag voor de race verwachten. Er is 0 tot 1 procent kans op neerslag met temperaturen van rond de 25°C.

De eerste actie op de baan zal de hoofdrace van het FIA Formule 2-kampioenschap zijn. Deze staat gepland voor 9:35 uur Nederlandse tijd en zal verreden worden over 29 ronden of 60 minuten plus een ronde, als er veel neutralisaties zijn. Nadat de fans de tijd hebben gekregen voor de pit walk, de coureurs achterop de vrachtwagen over het circuit zijn gegaan, en het Azerbeidzjaanse volkslied is afgespeeld, zal de Grand Prix in Bakoe van 51 ronden om 13:00 uur Nederlandse tijd van start gaan. De race is niet alleen op F1 TV en Viaplay live te zien, maar ook gratis op RTL Deutschland.

