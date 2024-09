Lando Norris is de enige coureur die Max Verstappen dit seizoen nog van de wereldtitel af kan houden, maar dan moet hij in de resterende races wel alle mogelijke punten bij elkaar sprokkelen. McLaren heeft daarom besloten dat Oscar Piastri hem moet gaan helpen in deze jacht op de titel, maar Norris zelf doet het liever op eigen kracht.

McLaren heeft met Piastri om tafel gezeten en hem gevraagd een iets meer ondersteunende rol te vervullen met betrekking tot het potentiële kampioenschap voor teamgenoot Norris, zo onthulde teambaas Andrea Stella eerder al. Die steun is ook hard nodig, want Norris moet nog 62 punten goedmaken richting Verstappen, die momenteel met zijn team in een forse vormdip zit. Het gat is groot, maar niet onoverbrugbaar, mits McLaren ieder puntje bij Norris probeert te krijgen. En dat betekent dat Piastri soms iets van zijn resultaat zal moeten opofferen. Een duidelijk verhaal, maar Norris ziet hier niet perse op te wachten, zo zegt hij zelf. Hij geeft aan dat hij liever op een andere manier het kampioenschap wint van Verstappen.

Norris wil zeges niet afpakken van Piastri

In aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan, die aankomend weekend op het programma staat, laat Norris weten dat hij niet verwacht dat Piastri hem steeds zomaar voorbij zal laten gaan. "Nee. Over het algemeen geldt dit [de onderlinge afspraak met McLaren, red.] waarschijnlijk voor de lagere posities. Als hij voor een overwinning heeft gevochten en hij verdient deze, dan verdient hij het om te winnen", zo vertelde Norris bij de verzamelde pers. En wat als Norris hierdoor net een paar punten tekort komt aan het einde van de rit? "Ik weet zeker dat dat pijn zal doen, maar ik ben hier ook om te racen", zo klinkt het.

Titelstrijd met Verstappen

Norris vindt het eveneens geen fijne manier om kampioen te worden. Hij gaat liever op eigen kracht de strijd aan met Verstappen. "Dat is niet iets wat ik wil, dat is niet hoe ik een kampioenschap wil winnen. Ik wil het winnen door tegen Max te vechten, door Max te verslaan, door mijn concurrenten te verslaan en door te bewijzen dat ik de beste op de baan ben. En dat is hoe ik wil winnen", aldus Norris.

