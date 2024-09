Rocco Coronel heeft het voor elkaar gekregen: de 13-jarige zoon van Tom Coronel gaat zich voegen bij het juniorenteam van Red Bull Racing nadat hij onder meer adviseur Helmut Marko liet zien wat hij kon tijdens juniorendagen in het Spaanse Jerez.

Tegenover De Telegraaf gaat Tom Coronel in op de stap van zijn zoon. In eerste instantie leek die stap voor de 13-jarige coureur namelijk niet te komen. "Helmut zei dat hij onder de indruk was van wat Rocco liet zien, maar dat hij nog te jong was. Maar een paar dagen na de test belde hij om half 8 ’s ochtends op met het verzoek of we die dag een plan konden presenteren.” Dat plan is als volgt. "Volgend jaar blijft hij sowieso nog karten, maar ik hoop dat hij dan ook wat meer op circuits kan rijden. Dat heeft dan weer met licenties te maken en daar zijn we druk mee bezig. Komend weekend rijdt Rocco in Engeland voor het eerst met een Red Bull-helm. Het is een prachtige waardering. De jaren erna zou het mooi zijn als hij kan doorstoten naar de Formule 4, Formule 3 en Formule 2.”

'Een nieuwe Verstappen bestaat niet'

Volgens Tom Coronel is het doel van zijn zoon niet om de 'nieuwe Verstappen' te worden. "Een nieuwe Max? Dat bestaat helemaal niet. Wat hij met Jos heeft gedaan is ongeëvenaard. Er is financiële steun, wat in deze sport niet onbelangrijk is. Het betekent niet ineens dat Red Bull alles betaalt, maar ze helpen wel flink. Hij krijgt ook een personal trainer, een voedingscoach en hij zal worden ingezet in de simulator. Bij Red Bull kijken ze natuurlijk ook hoe je je als coureur ontwikkelt in vergelijking met de andere talenten.”

Rocco Coronel over stap naar opleidingsteam Red Bull

Ook Rocco Coronel heeft gereageerd op zijn stap naar het opleidingsteam van Red Bull, waar hij door onder meer Marko begeleid zal worden. Het doel laatzich wel raden: de Formule 1 halen. "Het is natuurlijk mijn droom om de Formule 1 te halen. Die droom wordt hierdoor realistisch. Ik heb altijd de Red Bull-coureurs gevolgd en hoe zij zijn gegroeid in de sport. Nu ben ik zelf één van hen.”

Tijdens de Red Bull Driver Search in het Spaanse Jerez heeft Rocco Coronel zo’n goede indruk gemaakt dat de 13-jarige zoon van Tom Coronel is toegevoegd aan het talentenprogramma van Red Bull.#ViaplayF1 #RoccoCoronel pic.twitter.com/vp8tcxE2gm — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 11, 2024

