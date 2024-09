Het slechtst-bewaarde geheim in de paddock is nu officieel. Adrian Newey heeft getekend bij Aston Martin F1 nadat hij eerder dit jaar vertrok bij Red Bull Racing. Newey was sinds 2006 bij Red Bull en won zeven coureurs-kampioenschappen, maar erkent nu dat hij simpelweg toe was aan een nieuwe uitdaging buiten Milton Keynes. De Engelsman heeft meer kampioenschappen achter zijn naam dan elk ander persoon op de huidige grid; 13 auto's die van Newey's hand kwamen wonnen tot dus ver een kampioenschap.

Op dinsdag werd Newey gepresenteerd aan als de nieuwe aanwinst van Aston Martin in de fabriek in Silverstone. Er werd hier ook bekendgemaakt dat Newey naast zijn actieve rol in het team ook aandeelhouder zal zijn, hetgeen hem bijzonder aantrok. Newey was immers een begeerde man; er zou contact zijn geweest met onder andere McLaren, Ferrari, Williams en Alpine. Toch koos hij voor Aston Martin, waar hij volgens de berichtgeving een van de best betaalde personen wordt in de paddock.

Artikel gaat verder onder video

Newey vastberaden met Aston Martin: "Een wereldkampioenschapswinnend team worden"Lees meer

"Gevoel dat ik stilstond"

Newey heeft toegelicht waarom hij in eerste instantie weg wilde bij Red Bull. Hij had daar wel de laatste drie kampioenschap-winnende auto's ontworpen. "Er kwam een punt waarop ik het gevoel had dat ik een nieuwe uitdaging nodig had. Het team heeft een bepaald niveau van volwassenheid bereikt," zo vertelt Newey bij de High Performance-podcast. "Het is een zeer volwassen technische organisatie, net als de rest van het team. Dus in zekere zin heb ik mijn deel gedaan, en toen begon ik het gevoel te krijgen dat ik een beetje stilstond."

Newey ruilt Red Bull Racing in voor Aston Martin | hoe werd de Brit een Formule 1-legende?Lees meer

Het zelf laten zien

Waar Red Bull nu is als team vergeleken met 2006, toen Newey instapte, is compleet onvergelijkbaar. Zo ontwikkelt het team nu haar eigen motoren, en heeft het een eigen campus waar alle facetten van de fabriek zich bevinden. Newey heeft een cruciale rol gespeeld in deze groei, en meent daarom dat Red Bull nu door kan en moet zonder zijn hulp. "Ik had ook het gevoel dat ze misschien moesten laten zien dat ze het zelf konden doen," zo vertelt hij verder, "dus ik dacht: oké, laten we ze die kans geven en mezelf een nieuwe uitdaging."

Gerelateerd