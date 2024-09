Het hoge woord is eruit: Adrian Newey gaat per 2025 aan de slag voor het team van Aston Martin. De Britse topontwerper, die de deur bij Red Bull achter zich dichttrekt, reageert voor het eerst op zijn veelbesproken overgang naar de formatie van Lawrence Stroll.

Eerder dit seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper was onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Aston Martin, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Inmiddels weten we het echter eindelijk na maandenlange speculatie: Newey gaat aan de slag van Aston Martin.

Artikel gaat verder onder video

Rol van Lawrence Stroll

Dat grote nieuws werd op dinsdag aan het begin van de middag bekendgemaakt vanuit het Aston Martin-hoofdkwartier. Newey reageert op zijn kersverse overstap: "Ik ben enorm blij om bij Aston Martin te beginnen. Ik ben enorm geïnspireerd en onder de indruk van de passie en inzet die Lawrence brengt naar iedereen die erbij betrokken is. Lawrence is vastberaden om een een wereldteam op touw te zetten. Hij is de enige grootaandeelhouder die actief betrokken is bij de sport. Zijn betrokkenheid demonstreert zich in de ontwikkeling van de nieuwe AMR Technology Campus en windtunnel op Silverstone. Dat is niet alleen een heel kunstwerk, maar heeft ook nog een lay-out waar een geweldige omgeving ontstaat om in te werken."

Wereldkampioenschappen winnen

De technicus die gedurende zijn loopbaan bij uiteenlopende teams magische dingen liet zien in de vorm van kampioenschapswinnende auto's, denkt dat hetzelfde kunstje ook bij Aston Martin geflikt kan worden: "Samen met geweldige partners als Honda en Aramco, hebben ze alle puzzelstukjes wat betreft de infrastructuur om Aston Martin een wereldkampioenschapswinnend team te laten worden. Ik kijk er enorm naar uit om bij te dragen aan het bereiken van dat doel", zo besluit Newey.

