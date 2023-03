Lars Leeftink

Woensdag 8 maart 2023 18:34 - Laatste update: 18:38

Ferrari lijkt goed nieuws te hebben ontvangen over de energy store die het afgelopen weekend in Bahrein moest vervangen voorafgaand aan de race. Het zorgde er meteen voor dat het team een stap dichter bij een gridstraf is.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is dit voorlopig echter nog niet het geval. Het team kreeg te horen dat het vervangen onderdeel nog te repareren is en dus gebruikt kan gaan worden gedurende het seizoen. Tijdens de race ging de andere energy store, die voor de race dus in de auto was gezet, kapot. Deze is echter niet meer te repareren, in tegenstelling tot het onderdeel dat voor de race was vervangen, en kan de Italiaanse renstal dus niet meer gebruiken. Desondanks lijkt het team voor nu niet richting een gridstraf te gaan voor de race in Saoedi-Arabië.

Artikel gaat verder onder video

Gridstraf lijkt ontlopen

Per coureur zitten er twee energy stores in de pool, waardoor Leclerc nu dus al aan het maximale zit. Als de andere energy store ook kapot was geweest, had Leclerc in Saoedi-Arabië over anderhalve week al een derde energy store en dus een gridpenalty moeten nemen. Aangezien de energy die voor de race in Bahrein werd vervangen nog repareerbaar is, lijkt dit voorkomen te zijn. De vraag is nu vooral of het onderdeel voor het raceweekend gerepareerd kan worden. De reden van het probleem tijdens de race is ook bekend.

Probleem Leclerc in Bahrein

Ondanks het vervangen van de energy store voor de race, ging het tijdens de race dus opnieuw fout bij de energy store. Nu blijkt dat het niet was omdat het onderdeel niet goed was gemonteerd voor de race, maar omdat de bedrading verstoord raakte door het hobbelige circuit in Bahrein. Hierdoor is het onderdeel dit seizoen niet meer bruikbaar en moet het dus een tijdje doorgaan met de gerepareerde energy store die voor de race nog werd vervangen als het een gridpenalty wil voorkomen.