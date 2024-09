Het Williams F1 Team hoopt al te kunnen rekenen op Carlos Sainz Jr. voor de tests in Abu Dhabi, direct na afloop van het 2024 F1 seizoen. Williams zou daarvoor een akkoord moeten bereiken met Ferrari, gezien de Spanjaard nog onder contract staat bij het Italiaanse team tot en met 31 december.

Sainz wordt in 2025 bij Ferrari vervangen door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, en heeft zich na lang onderhandelen met meerdere teams gekeerd tot Williams, waar hij Alexander Albon zal vergezellen. Williams-teambaas James Vowles kan niet wachten tot de entree van Sainz, die driemaal een Grand Prix wist te winnen in zijn carriere, en wil zijn nieuwe ster-aanwinst dan ook al dit jaar kunnen inzetten. De Abu Dhabi test laat alle teams nog één volle dag data verzamelen over de auto van het desbetreffende jaar, voor de auto definitief wordt opgedoekt en de kijker op het volgende seizoen wordt gezet.

Details uitpluizen met Ferrari

Officieel staat Sainz tot het einde van het jaar onder contract bij Ferrari, en zou hij dus niet met Williams mogen testen in December op het Yas Marina Circuit. Een vergelijkbare situatie heeft zich enkele jaren geleden al echter voorgedaan, ook met een vertrekkende Ferrari-coureur. Kimi Raikkonen verliet de Scuderia destijds na meer dan 150 Grands Prix aan trouwe dienst, en werd na het 2018-seizoen toegestaan om voor Sauber te testen ondanks dat hij officieel nog een Ferrari-coureur was.

"We moeten het nog hebben over de voorwaarden met Ferrari," vertelt Vowles volgens RacingNews365. " Hij staat nog onder contract bij Ferrari tot het einde van 2024. Ik hoop hem echter al in de auto te kunnen zien in Abu Dhabi." Sainz zal het stoeltje overnemen van de Argentijn Franco Colapinto, die in Monza zijn debuut maakte voor Williams.

