Carlos Sainz geeft toe dat topteams Red Bull Racing en Mercedes tot zijn mogelijkheden behoorden voor een nieuw zitje in de Formule 1. Hij verklaart waarom hij uiteindelijk zijn handtekening bij Williams heeft gezet.

Een van de grote onderwerpen van gesprek dit jaar is de aankomende transfer van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zal in 2025 voor het eerst in zijn F1-carrière instappen bij een team dat geen Mercedes krachtbron heeft: Ferrari. Sainz moest in februari zijn zoektocht beginnen naar een nieuwe werkgever. Mercedes is een van de kandidaten geweest, maar volgens verschillende bronnen heeft Sainz zelf de gesprekken afgekapt, omdat hij niet in het team geloofde. Daarnaast zou hij waarschijnlijk alleen een periode hebben opgevuld, voordat Andrea Kimi Antonelli écht klaar was voor de Formule 1. Sainz zou ook contracten van Alpine en Audi hebben afgewezen en dus bleven alleen Red Bull en Williams nog over. Vanwege de teleurstellende prestaties van Sergio Pérez, leken de gesprekken tussen de energiedrankfabrikant en Sainz de goede kant op te gaan. Uiteindelijk besloot Red Bull om toch 'Checo' te behouden en het zal niet geheel toevallig zijn geweest dat dat besluit op exact dezelfde dag viel als de aankondiging van Williams dat Sainz hun nieuwe aanwinst is vanaf 2025.

Williams uiteindelijk beste optie

"Uiteraard heb ik alle mogelijke opties onderzocht", begon Sainz tegenover DAZN. "Natuurlijk zag het ernaar uit dat ik nog kans maakte bij Mercedes of Red Bull. Ik heb het uiteindelijk de tijd gegeven om te zien hoe die situaties zich zouden ontwikkelen, en toen ik andere opties voor mijn neus op tafel kreeg, was Williams degene die mij het meest overtuigde."

"Ik zie een team dat de afgelopen twee jaar enorm aan het verbeteren is, dat een duidelijk project heeft en dat veel investeert om Williams terug aan de kop van het veld te brengen", vervolgde Madrileen. "Ik was gemotiveerd om voor een project als dit te gaan en uiteindelijk vertrouwde ik ook gewoon op mijn onderbuikgevoel. Williams, samen met James Vowles, heeft een heel interessant project voor de toekomst en om daar te tekenen was mijn beste optie."

