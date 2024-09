Thierry Vermeulen leek afgelopen zondag op de Sachsenring op jacht te gaan naar zijn allereerste overwinning in de DTM. De protegé van drievoudig F1-kampioen Max Verstappen werd echter bestraft na een blunder van Emil Frey Racing.

Vermeulen is bezig aan zijn tweede seizoen in de DTM, één van de belangrijkste GT3-kampioenschappen. Thierry is de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen. Hij heeft al een boel successen geboekt in de Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS in de door Verstappen.com Racing en Red Bull gesponsorde Ferrari 296 GT3, maar een trofee in de DTM zat er nog niet in - tot de Sachsenring. Vermeulen bouwde in de zondagsrace een voorsprong op vanaf de pole position, maar kreeg een straf waardoor hij terugviel naar de derde stek achter Luca Stolz en Kelvin van der Linde. Eén van de pitcrewleden van Emil Frey Racing bleek een wiel te hebben losgelaten bij de voorbereiding van de verplichte bandenwissel. Als je een wiel eenmaal tevoorschijn hebt gehaald, dan moet je deze vasthouden, zo staat in het sportief reglement van de DTM. Max Verstappen houdt altijd goed in de gaten wat de coureurs van Verstappen.com Racing, maar zal helaas dus hebben moeten zien hoe Vermeulen terug werd gezet van P1 naar P3.

Samen winnen, samen verliezen

"Ja, ten eerste, je wint samen met het team, maar je verliest ook samen", begon Vermeulen na afloop van de podiumceremonies. "Dit is iets waar we van moeten leren en daarna gaan we gewoon door naar de volgende [race]. Qua snelheid waren we aan het domineren en alles zag er prima uit na de pitstop. Maar ja, ik kom hier niet om als derde te finishen, en al helemaal niet na zo'n race."

Naast teleurstelling ook trots

Het team verontschuldigde zich over de fout tijdens de pitstop na de finish. "Ik ben sprakeloos. Het spijt me zo erg. Jij had moeten winnen. Je deed het geweldig, alles was perfect", zo klonk het over de boardradio. Vermeulen blikte alvast vooruit op het volgende raceweekend op de Red Bull Ring in Spielberg. "Ik denk dat we trots kunnen zijn op de snelheid die we hadden met beide auto's." Zijn teamgenoot Jack Aitken won de race op de zaterdag. "Als we hard door blijven werken en alles finetunen, dan weet ik zeker dat we ons binnenkort weer in de positie bevinden voor de hoogste trede van het podium", aldus de Venlonaar.

