Vrijdag 22 september 2023 16:41

Thierry Vermeulen komt dit seizoen uit in de Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS in een Ferrari met steun van Verstappen.com. De Nederlander boekte afgelopen weekend geweldig succes door twee trofeeën binnen te slepen op Circuit Ricardo Tormo.

De GT World Challenge Europe Sprint Cup is het belangrijkste GT3-sprintkampioenschap van Europa. Een raceweekend bestaat uit twee wedstrijden van ieder een uur met een rijderswissel rond halverwege. In Valencia werd afgelopen weekend de één na laatste ronde van het seizoen gehouden. Thierry Vermeulen is de zoon van Raymond Vermeulen, de manager van Max Verstappen, en hij deelt een Ferrari 296 GT3 van Verstappen.com, die wordt gerund door Emil Frey Racing, met Albert Costa. Ze werden tweede in Race 1 en derde in Race 2, en zijn zo opgeschoven naar de vijfde positie in de tussenstand. De seizoensfinale van de GT World Challenge Europe Sprint Cup staat op de planning voor 14 en 15 oktober op Circuit Zandvoort.

Hard blijven werken

"Het GT World Challenge-weekend in Valencia is achter de rug en het was een zeer positief weekend," vertelde Vermeulen bij Verstappen.com. "Ik scoorde mijn eerste dubbele podium in GT3, dus ik ben ontzettend blij. We hebben allemaal heel hard gewerkt om dit te bereiken. We zijn de laatste paar races snel geweest, maar je moet het natuurlijk allemaal voor elkaar krijgen om op het podium te eindigen. Grote dank aan mijn teamgenoot Albert Costa en het team dat we het hele weekend sterk waren, ongeacht de omstandigheden." Het weer was behoorlijk wisselvallig in Spanje met natte trainingen en kwalificaties, maar droge races. "Ik denk dat we dat weekend geweldige dingen hebben laten zien, maar we willen natuurlijk meer, dus we blijven hard werken."

DTM op Red Bull Ring

Vermeulen neemt dit seizoen deel aan de Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Hij had het lastig in de eerste zes races, waarin hij slechts een puntje scoorde. In de afgelopen zes races echter heeft de Verstappen.com-coureur toch de snelheid kunnen vinden. Hij is namelijk een van slechts twee coureurs om in alle afgelopen zes races punten te pakken met P5 als beste resultaat. Dit weekend vinden we zijn Red Bull-Ferrari op de Red Bull Ring voor de een na laatste ronde van het seizoen: "Het is een geweldig circuit met geweldige faciliteiten. We hebben er aan het begin van het seizoen getest, dus ik ben benieuwd hoe we daar zullen presteren, want het is een heel ander circuit," zo kijkt Vermeulen uit naar het DTM-evenement in Oostenrijk.