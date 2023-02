Vincent Bruins

Zaterdag 25 februari 2023 06:09

Thierry Vermeulen zal aankomend seizoen uitkomen in de Deutsche Tourenwagen Masters en de Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS, twee van de meest belangrijkste GT3-kampioenschappen van Europa. De zoon van de manager van Max Verstappen zal gesponsord worden door Red Bull en Verstappen.com.

Vermeulen heeft een zitje bemachtigd bij Emil Frey Racing. De in Safenwil-gebaseerde renstal heeft afgelopen winter een aantal gloednieuwe Ferrari 296 GT3-auto's aangeschaft. Het Zwitserse team zal deze inzetten in niet alleen de DTM, maar ook in het Sprint Cup-kampioenschap van GT World Challenge Europe. Thierry is de zoon van Raymond Vermeulen die al vanaf 2012 de manager van Verstappen is.

Jack Aitken als teamgenoot in DTM

De 20-jarige Nederlander maakte vorig jaar zijn debuut in de GT3-racerij. Hij reed in een Audi R8 LMS Evo II van Car Collection Motorsport in de ADAC GT Masters waar hij de auto deelde met Mattia Drudi. Het duo behaalde één podium met een tweede plaats in de thuisrace van Vermeulen op Circuit Zandvoort. Ook nam hij deel aan twee Endurance Cup-races op Hockenheim en Barcelona-Catalunya in GT World Challenge Europe met P9 in de Silver Cup-klasse als beste resultaat.

Vermeulen zal dit jaar dus racen in de DTM met de nummer-69 Ferrari van Emil Frey Racing. Red Bull en Verstappen.com zullen op de auto te zien zijn als sponsors. De teamgenoot van de Nederlander is voormalig Williams Formule 1-reservecoureur Jack Aitken. De Brit heeft begin dit jaar afscheid genomen van de koningsklasse en neemt ondertussen al deel aan endurance races in het Amerikaanse IMSA met Cadillac. In de GT World Challenge Europe Sprint Cup zal Vermeulen de blauw-rode 296 GT3 delen met de ervaren en snelle Albert Costa.

Enthousiaste teambaas

"Ik kijk uit naar mijn eerste jaar bij Emil Frey Racing," vertelde Vermeulen. "Ik zal mijn uiterste best doen voor mijn nieuwe team tijdens alle dertien raceweekenden die op de kalender staan. Ik ben van plan om het seizoen op een hoogtepunt af te sluiten in Hockenheim." Teambaas Lorenz Frey-Hilti is enthousiast over de Nederlander: "We hebben een goede mix van coureurs met jarenlange ervaring, en jonge talenten. We zijn verheugd Thierry Vermeulen, een jonge en zeer getalenteerde Red Bull-atleet, aan onze zijde te hebben voor het raceseizoen van 2023. We kijken ernaar uit om het seizoen te beginnen met onze nieuwe coureurs."

