Max Verstappen heeft de droom om zijn eigen raceteam te beginnen, en dan het liefst in de GT-racerij. De eerste stappen zijn al gezet door Thierry Vermeulen te steunen in GT3-kampioenschappen in 2023. Ook dit seizoen kunnen we de protegé van Verstappen weer in actie zien met de Ferrari 296 GT3.

Thierry Vermeulen is de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen. Hij kwam vorig jaar uit in de Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) en de Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. Dat deed hij achter het stuur van een gloednieuwe Ferrari van Emil Frey Racing, met steun van Red Bull en Verstappen.com. Vermeulen scoorde één top 5-resultaat in de DTM en werd uiteindelijk zestiende in het kampioenschap. Het succes kwam vooral in de GT World Challenge Europe Sprint Cup waar hij drie podiums binnensleepte op weg naar de vierde positie in de eindstand.

DTM en GT World Challenge

Vermeulen, die gisteren en vandaag meedoet aan de GT World Challenge-proloog, de wintertest op Circuit Paul Ricard, gaan we ook dit jaar weer in actie zien in de DTM en de GT World Challenge Europe Sprint Cup. De Nederlander blijft bij Emil Frey Racing, het team waarmee Verstappen ook de Ferrari 296 GT3 testte op het circuit van Portimão tijdens de winterstop. Vermeulen krijgt wederom steun van Verstappen.com en Red Bull voor het seizoen van 2024. In de DTM rijden alle coureurs alleen, maar in de GT World Challenge wordt de auto gedeeld tussen twee coureurs. Vermeulen zal dit jaar Giacomo Altoè als ploegmaat krijgen.

Emil Frey Racing

Emil Frey Racing zal naast de nummer-69-auto van Altoè en Vermeulen ook nog de nummer-14-Ferrari inzetten in de GT World Challenge Europe Sprint Cup voor Ben Green en Konsta Lappalainen.

Vermeulen zal ook nummer 69 dragen in de Deutsche Tourenwagen Masters. Jack Aitken vinden we net als vorig jaar weer in de nummer 14. De Brit was een reservecoureur van het Williams Formule 1-team en kwam in actie tijdens de Grand Prix van Sakhir in 2020.

Het Zwitserse team breidt ook uit naar de ADAC GT Masters met een Ferrari 296 GT3 voor Jean Luc D'Auria en een teamgenoot die nog aangekondigd moet worden. Daarnaast zal Emil Frey Racing nog eens vijf auto's inzetten in de Ferrari Challenge.

