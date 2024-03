Max Verstappen en Sergio Pérez wisten zaterdag tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein op dominante wijze de eerste race van het seizoen te pakken. De Nederlandse coureur denkt echter opvallend genoeg niet dat zijn Mexicaanse teammaat dit seizoen in de top drie van het kampioenschap eindigt.

Verstappen wist in 2023 het ene na het andere record in de Formule 1 te verbreken in misschien wel het meest succesvolle individuele seizoen in de koningsklasse aller tijden. Maar liefst negentien van de 22 races werden door de 26-jarige coureur op zijn naam geschreven en dus was wereldtitel nummer drie een feit. Inmiddels heeft de Nederlander kunnen genieten van een aantal welverdiende maanden rust, om dit seizoen op jacht te gaan naar zijn vierde wereldtitel op een rij. Daar begon hij vorige zaterdag uitstekend mee.

Eén-twee

Na twee lastige eerste dagen in Bahrein, knoopte hij in de kwalificatie toch de touwtjes aan elkaar met een volgens hem onverwachte pole en reed hij in de race het hele veld zoek met een ruime voorsprong. Achter hem sloot teamgenoot Pérez aan, die de tweede plek pakte en dus een ideale start voor het team van Red Bull en precies hetgeen wat de leiding van het team verwacht van de Mexicaanse coureur, die vorig seizoen toch regelmatig onder vuur lag.

Geen Pérez

Uiteindelijk pakte hij wél de tweede plek in het kampioenschap. Opvallend genoeg denkt Verstappen dat het in 2024 niet opnieuw gaat lukken voor de man uit Guadalajara. In gesprek met Viaplay krijgt de coureur uit Hasselt namelijk de vraag wie hij denkt dat dit jaar de top drie in het kampioenschap gaan vormen: "Eén: ikzelf, dan Lewis [Hamilton] en dan Charles [Leclerc]", zegt de Nederlander opvallend. Overigens doet hij ook een voorspelling hoeveel races hij zelf gaat winnen: "Twaalf. Als het dan meer wordt, kan ik altijd zeggen dat ik het goed heb gedaan", lacht Verstappen.

