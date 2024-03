De afgelopen dagen volgen de ontwikkelingen binnen Red Bull Racing zich in hoog tempo op, met name na de ferme uitspraken van Jos Verstappen. Inmiddels wordt Max Verstappen veelvuldig aan Mercedes gelinkt wegens het hele Christian Horner-drama en hij zou binnen het team over een heuse ontsnappingsclausule beschikken.

De nieuwtjes, ontwikkelingen en geruchten rondom Horner, Verstappen en Red Bull volgen zich de afgelopen dagen in hoog tempo op. De Grand Prix van Bahrein werd dan wel met een klinkende één-twee binnengehaald, maar het gaat eigenlijk alleen maar over het gerommel binnen het team. Met name de ferme uitspraken van Verstappen senior lijken een bom onder het team gelegd te hebben. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat er spanning blijft hangen zolang Horner als teambaas blijft zitten: "Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij de problemen veroorzaakt", stelde hij onder meer.

Max naar Mercedes?

Daarnaast zouden Jos en Horner volgens de BBC in Bahrein een ferme woordenwisseling hebben gehad en sprak eerstgenoemde open en bloot met teambaas Toto Wolff van Mercedes in de paddock, iets dat vanzelfsprekend vastgelegd werd door de aanwezige camera's. Volgens daaropvolgende geruchten is het weer zo dat Jos zelfs zou willen dat zoon Max het team van Red Bull Racing verlaat voor een avontuur bij Wolff en zijn renstal wanner Red Bull besluit om Horner gewoon op zijn plek te laten zitten. Daar is verder nog niks over bevestigd, maar duidelijk is wel dat er wat lijkt te spelen tussen de Verstappens en Mercedes.

Ontsnappingsclausule

Het lijkt er alleen maar op dat de tweestrijd binnen Red Bull daardoor groter blijkt te worden. Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028, maar F1-Insider weet te melden dat de Nederlander over een heuse ontsnappingsclausule beschikt bij de Oostenrijkse formatie. Deze ontsnappingsclausule staat in nauw verband met Dr. Helmut Marko, de ontdekker, leermeester en belangrijke vertrouwenspersoon van Verstappen binnen Red Bull. Volgens het medium zou Verstappen het team zo kunnen verlaten wanneer Marko er vandoor gaat, iets dat na alle gebeurtenissen van afgelopen weken niet uitgesloten is.

Sowieso circuleren er sinds vorig seizoen al geruchten over een vermeende machtsstrijd binnen Red Bull tussen aan de ene kant Horner en grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya en aan de andere kant dus Marko, gesteund door de familie Verstappen. Marko zelf reageert tegenover het medium kort op de geruchten over een overstap van Verstappen richting Mercedes: "Wat mij betreft ga ik Max niet in de weg staan."

