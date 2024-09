Mattia Binotto, Chief Operating Officer (COO) en Chief Technical Officer (CTO) van het F1-project van Sauber en Audi, denkt dat de komst van Jonathan Wheatley een positief effect zal hebben op het doel van het team: in 2031 of 2032 een competitief team zijn in de koningsklasse.

Tegenover Formula1.com zegt Binotto dat het een enorme uitdaging is om te werken aan het project van Sauber en Audi. "We weten hoe moeilijk het is om een normaal team om te vormen tot een winnend team en hoe lang dat zal duren. Het is een transformatie van het bedrijf, het gaat om mensen, processen, methodologieën, vaardigheden, mentaliteit, faciliteiten - het gaat om alles. Als je kijkt naar het verleden en hoe lang het duurt om dat allemaal voor elkaar te krijgen, heb je het over seizoenen, en niet slechts één. We weten hoe groot de uitdaging is. Het team in de fabriek is geïnspireerd en heeft veel energie. We willen het allemaal voor elkaar krijgen. We zijn ons ervan bewust hoe moeilijk het is en hoe groot de stap is. Het gat naar een winnend team is erg groot, maar we hebben de middelen, de steun van Audi, en dat is denk ik alles wat we nodig hebben."

Binotto lovend over Wheatley

Binotto is tevens blij met de komst van Wheatley, die als teambaas gaat fungeren voor het team van Audi en Sauber. "Om iemand als Jonathan erbij te hebben is geweldig. We weten hoe goed hij is, hoeveel ervaring hij heeft. Jonathan volledig verantwoordelijk maken voor de race-activiteiten en hem de rol van teambaas geven, was voor mij belangrijk omdat het herverdelen van de verantwoordelijkheden de beste manier is om de organisatie te structureren."

Binotto denkt dat het tot 2031 duurt voordat Audi/Sauber voorin mee gaat doen

Binotto weet dat hij met zijn team geduldig moet gaan zijn, want een competitief team staat er niet in korte tijd. "Als je kijkt naar de eerdere ervaringen in de Formule 1, en naar winnende teams in hun opbouwfases, duurde het minstens vijf tot zeven jaar om alles op te zetten. Je zou simpelweg kunnen zeggen: 2024 plus zeven is 2031. Ik zou niet zeggen vóór 2031. En die termijn is voor teams die al redelijk competitief waren. Hier beginnen we met een stap achterstand, met een motor die echt vanaf nul wordt opgebouwd. We weten dat ons een enorme taak staat te wachten. Ik heb veel steun - dat is het belangrijkste. Het is geweldig voor me, en ik ben erg dankbaar voor alles. Ze [Audi] hebben alle vertrouwen in ons. Het is nu aan ons om te bewijzen dat we capabel zijn."

