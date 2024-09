De Formule 1 gaat zich opmaken voor een warm weekendje in Azerbeidzjan. In Monza steeg het kwik ook al naar tropische temperaturen, in Bakoe kunnen de coureurs een soortgelijke situatie verwachten.

Ronde zeventien van het wereldkampioenschap Formule 1 vindt volgend weekend plaats in Azerbeidzjan. Voor Red Bull Racing zal het wederom een weekend worden waar, van tevoren, niet al teveel van wordt verwacht. De RB20 was in Monza de vierde wagen van het veld en in Bakoe wordt er volgens Helmut Marko niet veel meer verwacht. Het lijkt dus wederom een weekend te worden waar aan schadebeperking moet worden gedaan en wellicht dat het weer nog iets kan betekenen voor de teams.

Zonovergoten Bakoe

Het 'weekend' wordt op donderdag afgetrapt met de mediadag in Bakoe. Dat zal gebeuren onder een temperatuur van 29 graden Celsius. Op de vrijdag gaan we voor het eerst dat weekend de coureurs in actie zien en dat gebeurt wederom onder een zonnetje, waardoor het kwik naar 28 graden Celsius stijgt. Windkracht vier hangt dan echter wel in de lucht en de hedendaagse bolides zijn toch wel gevoelig voor windvlagen. Op zaterdag en zondag wordt er een temperatuur van 27 graden Celsius verwacht en de kans op wat neerslag is welgeteld nul procent.

De teams kunnen lekker nazomeren in Azerbeidzjan komend weekend🇦🇿 pic.twitter.com/ysahcXC1ES — GPFans NL (@GPFansNL) September 7, 2024

