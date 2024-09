McLaren-CEO Zak Brown benadrukt in gesprek met Sky Sports F1 dat het team echt niet aan teamorders wil gaan denken. De Amerikaan wijst naar de filosofie van het team, waarbij het hebben van twee nummer één-coureurs geen last, maar een lust moet zijn.

De papaja-oranje renstal knokt dit seizoen niet alleen om de wereldtitel bij de teams, Lando Norris kan met een beetje geluk zijn allereerste wereldbeker omhoog houden aan het einde van de rit. Daarvoor is wellicht wel wat hulp van Oscar Piastri nodig, waarvan duidelijk is geworden dat hij voor eigen kansen rijdt. Piastri heeft ook nog altijd een wiskundige kans op het kampioenschap en mocht hij constant voor zijn teamgenoot eindigen, dan is het nog te rechtvaardigen. Vooral vanuit Groot-Brittannië wordt er gesmeekt om teamorders, maar Brown legt uit dat dit voorlopig wensdenken is.

Prioriteit is beide titels binnenhalen

Dat het team beslag wil leggen op beide titels, dat staat volgens Brown als een paal boven water. "Prioriteit nummer één is het winnen van beide kampioenschappen. Ik weet dat dit twee prioriteiten zijn, maar het zijn allebei jonge coureurs die willen winnen", opent de CEO. Dat Norris niet de voorkeur krijgt boven Piastri, dat heeft een reden: "We hebben altijd geloofd in het hebben van twee nummer één. Dat is altijd de manier van McLaren geweest. Het kan heel moeilijk zijn om ermee om te gaan. Je weet hoe het was met Lewis [Hamilton]. We hebben het gezien met [Ayrton] Senna en [Alain] Prost."

McLaren bekijkt situatie race voor race

Hoewel Brown voorbeelden uit het verleden aanwijst, zijn die niet altijd even succesvol gebleken. Fernando Alonso en Hamilton waren in 2007 vooral met elkaar aan het knokken en de lachende derde was Kimi Räikkönen die in dat seizoen zijn eerste en enige titel bijschreef. "Ze [Norris en Piastri] kunnen het goed met elkaar vinden. Ze racen netjes tegen elkaar. En dan wordt het filosofisch. Ben je een team met één auto of met twee auto's? Het zou voor Lando het makkelijkst zijn geweest om er gewoon vandoor te gaan en dan geen moeilijke beslissingen aan de pitmuur te hoeven nemen, maar Andrea [Stella] en ik bekijken het race voor race", aldus Brown.

