Sergio Pérez beleeft momenteel niet de beste fase uit zijn carrière en even dit seizoen leek het er zelfs op dat zijn stoeltje bij Red Bull Racing zwaar in gevaar leek. Denken aan pensioen, wil de Mexicaan voorlopig echter nog niet. Hij wil eerst nog een aantal prijzen pakken met de Oostenrijkse formatie.

Dit seizoen is de naam van Pérez weer regelmatig onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen is al een groot aantal races op een rij aan het onderpresteren voor de leider in het constructeurskampioenschap en dus kwam zijn naam weer onder een negatief vergrootglas te liggen. Vervolgens werd er zelfs gesproken over een bepaalde clausule in het contract - dat nog tot eind 2025 doorloopt - van Pérez. Hij zou namelijk bij een té grote achterstand op Verstappen in de zomerstop uit het team gezet kunnen worden.

Artikel gaat verder onder video

Gezinsleven

Dus werd er gesproken over een meeting tussen de hogere Red Bull-heren vlak na het ingaan van de zomerstop, maar werd er bekendgemaakt dat Pérez gewoon ook de tweede seizoenshelft in de Red Bull zou zitten. Inmiddels is het zo dat ook Verstappen hevige problemen ondervindt met de RB20 en stipt Pérez dan ook aan dat hij deze problemen al veel langer heeft. Ondanks alle strubbelingen, hoopt Pérez zeker nog een paar jaar actief te zijn in de sport en in Milton Keynes, ondanks dat ook zijn familieleven een belangrijke rol speelt: "Het is zeker moeilijk, maar het is het waar. Ik heb heel mijn leven gevochten om hier terecht te komen", zo stelt hij in gesprek met The Times.

Wanneer aan pensioen denken?

De geplaagde Mexicaan vervolgt: "Ik weet dat ik richting het einde van mijn carrière ga, want ik wil het allemaal niet té lang doen. Er zal een moment zijn. Ik weet niet wanneer, maar dan ga ik zeggen dat ik niet meer kan leven met het continue achterlaten van mijn familie. Ik wil mijn carrière hier afsluiten. Ik weet niet wanneer, maar het is een team dat mij alles heeft gegeven. Ik wil alles teruggeven aan hen. Voordat dat allemaal gebeurt, lukt het hopelijk nog om een paar kampioenschappen in de wacht te slepen", besluit Pérez.

Gerelateerd