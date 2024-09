Lewis Hamilton heeft tijdens zijn periode in F1 een enorm aantal fans verzameld over de hele wereld. De Brit heeft altijd het gevoel dat hij niet genoeg doet om hun steun te belonen of te laten zien hoe blij hij met ze is.

In gesprek met Rolling Stones zegt de Brit dat hij blij is met zijn fans. “Vanuit het perspectief van een coureur, voor een individu of een groep mensen om te beslissen om je te steunen uit slechts twintig [coureurs]? Dat is echt een voorrecht. En je hebt het gevoel dat je op reis bent met de mensen met wie je een band hebt. Dus als je verliest, verlies je samen en als je wint, win je samen.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: McLaren heeft deel upgrade vloer nog achter de hand in gevecht met Red Bull

Hamilton vertelt verhaal over fans

Vervolgens gaat Hamilton in op een speciale fan. "De meeste fans zijn zo aardig om hun best te doen. Ze hebben me een brief geschreven, of het zijn mensen die armbanden maken, of mensen die me cadeaus brengen. Ik heb bijvoorbeeld een hele lieve dame die naar heel wat Europese races heeft gereisd, en ze komt steeds langs om me gedichtenbundels te geven, en dan is er een boek over geschiedenis, en ze zou alle belangrijke delen van het boek hebben doorgenomen en er tabbladen op hebben gezet.”

OOK INTERESSANT: Marko zag Red Bull zowel Alonso als Norris mislopen: "Lag al een contract klaar"

Hamilton zou graag iets terug doen voor fans

Hamilton stelt dat zijn fans altijd aardig en respectvol zijn richting hem en hij niet het gevoel heeft dat hij genoeg terug doet. "Ze zijn zo, zo lief, en je voelt je echt slecht, want overal waar je komt, is het alsof ze geven, geven, geven en jij niet. Ik heb geen cadeaus bij me en vaak kom ik net van het vliegveld. Dus je hebt het gevoel dat als iemand je iets geeft, je moet proberen iets terug te doen en het voelt altijd alsof je niet genoeg hebt gedaan.”

Gerelateerd