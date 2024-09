Adrian Newey zal naar verluidt nog vóór de aankomende F1 Grand Prix van Azerbeidzjan tekenen bij Aston Martin. Volgens Lawrence Stroll is een deal echter nog niet in kannen en kruiken, maar de teameigenaar geeft toe dat Aston Martin alles op alles zet om de ontwerper binnen te hengelen.

Newey kwam in 2006 bij Red Bull Racing terecht, waar hij medeverantwoordelijk was voor de wereldtitels van Sebastian Vettel en Max Verstappen. Hij zou echter te vermoeid zijn geweest om door te gaan bij de energiedrankfabrikant, zeker in de nasleep van de titanenstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton in 2021, maar naar verluidt heeft de situatie rondom teambaas Christian Horner ook een rol gespeeld in zijn besluit om afscheid te nemen. Volgens de Daily Mail zal de 65-jarige Brit vanaf volgend seizoen aan de slag gaan bij Aston Martin met een salaris van 20 miljoen pond per jaar, na het afslaan van Alpine, Ferrari, McLaren en Williams.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull reageert op Newey-opmerkingen van Brown: 'Problemen ontstonden vóór zijn vertrek'

Alles op alles zetten

Als Newey inderdaad bij het automerk van James Bond terechtkomt, dan zal hij als hoofdontwerper samenwerken met technisch directeur Dan Fallows, die ook een ex-Red Bull-topman is, en Enrico Cardile, die voor 2025 Ferrari zal verlaten om de nieuwe chief technical officer (CTO) te worden van Aston Martin.

"Daar hoop ik zeker op", antwoordde Lawrence Stroll op de vraag van Bloomberg of Newey de overstap gaat maken naar zijn team. "Adrian en ik zijn niet maanden, maar al jaren in gesprek. Adrian is duidelijk de meest getalenteerde en begaafde persoon in de Formule 1, als je kijkt naar zijn records en geschiedenis. Daar komt nog bij dat hij ook nog eens ontzettend aardig is. Ik zou een gat in de lucht springen, als Adrian zich bij ons team voegt, maar daar zal elk Formule 1-team op de grid hetzelfde gevoel over hebben." Kunnen we ervanuit gaan dat de Canadees alles op alles zet voor Newey? "Daar kan je zeker van uitgaan."

Newey zou zijn ontslag bij Red Bull vanaf aankomende vrijdag 6 september officieel kunnen maken. Een aankondiging van Aston Martin over hun nieuwe aanwinst wordt volgende week vóór de Grand Prix van Azerbeidzjan verwacht.

Gerelateerd