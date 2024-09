Sergio Pérez baalt van zijn race tijdens de F1 Grand Prix van Italië, maar lijkt dit al vrij snel achter zich te hebben gelaten. De Mexicaan is al bezig met de volgende races, maar vooral met de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Pérez zou zondag uiteindelijk als achtste over de streep komen, achter George Russell en voor Alexander Albon. In gesprek met Viaplay laat, na Verstappen, ook Pérez duidelijk merken dat hij het in Monza lastig had met de RB20. "Het was lastig. Het was lastig om de auto onder controle te houden in de snelle bochten. Dit is al langer een probleem, dus dit is echt iets waar we mee aan de slag moeten, want ik heb het behoorlijk lastig met de balans."

Pérez kijkt met Red Bull al vooruit naar Austin

Uit de uitspraken van Pérez die volgen lijkt hij met zijn team al niet echt bezig te zijn met de volgende twee races, in Azerbeidzjan en Singapore. "Ik denk dat Bakoe waarschijnlijk wel wat beter kan zijn voor ons, maar ik verwacht alsnog wel een lastig weekend." De focus lijkt vooral op de race daarna te liggen. "Hopelijk kunnen we voor Austin iets bouwen en kunnen we tegen die tijd een oplossing vinden." Dat zou dus betekenen dat hij in ieder geval nog twee moeizame weekenden verwacht.

