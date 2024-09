De vrouw van Michael Schumacher, duikt na het bezoekje in Zandvoort, ook in Monza op. Corinna zou zelfs in gesprek zijn geweest met Peter Sauber en mogelijk dat zoon Mick op die manier lobbyt voor het zitje naast Nico Hülkenberg.

Rondom de huidige gezondheidsituatie van de zevenvoudig kampioen is het al jarenlang stil. Zoon Mick heeft in 2021 echter wel zijn debuut mogen maken, maar werd eind 2022 op straat gezet en dat was mede te danken aan de vele crashes dat seizoen. Toch is het geen geheim dat 'Schumi' nog altijd weer terugkeren in de koningsklasse en daarvoor leek Alpine in eerste instantie de beste optie te zijn. De Franse renstal heeft echter voor Jack Doohan gekozen, maar er zijn nog twee vacante stoeltjes. Zo heeft Kick Sauber nog geen keuze gemaakt voor volgend seizoen en ook bij het Visa Cash App RB-team is er nog een stoeltje vrij, maar daar lijkt er geen plek voor Schumacher te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Na Zandvoort brengt Corinna ook bezoekje aan Monza

Afgelopen weekend in Zandvoort werd de vrouw van Michael Schumacher ook al gezien, maar het is niet duidelijk met welke reden zij daar was. In Monza is ze wederom gespot, maar ditmaal werd ze gezien in gesprek met Peter Sauber. Sauber heeft echter zijn aandelen in het team verkocht en heeft effectief geen zeggenschap meer. Wat de reden van het bezoek van Corinna is, dat wordt dan ook niet duidelijk.

📸: Corinna Schumacher, Mick Schumacher’s mother, is present ahead of the GrandPrix at Monza.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/ZEEEd1CDWc — F1 Naija (@f1_naija) September 1, 2024

Gerelateerd