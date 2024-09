Max Verstappen spreekt van 'alarmfase één' bij Red Bull Racing na de teleurstellende kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Italië, waar hij slechts zevende werd op bijna 0.7 seconden van Lando Norris.

In gesprek met De Telegraaf zegt Verstappen dat hij niks begrijpt van het verdwijnen van grip in Q3. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik had opeens heel veel onderstuur op allebei de setjes banden. Daar heb ik geen verklaring voor, heel apart. In Q2 voelde de auto iets beter aan. Het is nog steeds wat het is qua balans, maar van bocht naar bocht proberen we zoveel mogelijk te corrigeren. In Q3 deed ik precies hetzelfde, maar eigenlijk werkte niets meer. Opeens draaide de auto totaal niet. Over het algemeen zijn we gewoon te langzaam, maar we hadden er wel iets beter uit kunnen zien vandaag. En als je balansproblemen hebt over één ronde, dan is dat tijdens de race niet ineens opgelost.”

Verstappen spreekt van 'alarmfase één' bij Red Bull

Volgens Verstappen is Red Bull al langs de fase waarin het nog wel wat speling had. "Alarmfase één? Dat is wel duidelijk. Zeker met vandaag [zaterdag] meegerekend. Maar ik moet ook positief proberen te blijven. Om van alles rond te schreeuwen, dat helpt ook niet. Iedereen doet z’n best, maar op dit moment is het heel lastig. We zijn van alles aan het checken."

Verstappen wil met Red Bull geduldig blijven

Toch weet Verstappen ook dat hij met Red Bull geduld moet hebben om de problemen te begrijpen en in de toekomst te voorkomen. "Het is ook niet zo dat ik dacht dat het na de zomerstop direct weer helemaal als vanouds zou gaan. We hebben tijd nodig om dingen te testen en te evalueren, maar het duurt helaas langer dan we willen. Hopelijk komen we binnenkort ook met upgrades die ervoor zorgen dat de balans beter wordt.”

