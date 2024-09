Red Bull Racing maakte een teleurstellende kwalificatie mee voor de F1 Grand Prix van Italië. Max Verstappen en Sergio Pérez zullen vanaf de zevende en achtste posities de race aan moeten vangen vandaag. De laatstgenoemde legde uit dat hij Verstappen nog wilde helpen.

McLaren, Mercedes en Ferrari streden om de pole position op het Autodromo Nazionale Monza. Uiteindelijk was Lando Norris, ondanks dat hij ontevreden was over zijn rondje, het snelst voor de andere McLaren van Oscar Piastri. George Russell kwam slechts 0.004 seconden tekort op Piastri, maar bleef wel voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz, evenals voor Hamilton. Als de snelheid in de kwalificatie representatief is voor de pace in de race, dan zullen de Red Bull-coureurs eerder moeten oppassen voor de Williams van Alexander Albon dan dat ze de top zes kunnen aanvallen.

Beter op oude dan op nieuwe banden

"Op oude banden lijken we wat meer balans te hebben en zijn we wat meer consistent," begon Pérez tegenover Viaplay. "Maar op de nieuwe banden hebben we minder grip en zijn we langzamer. Het is raar. De auto is heel kieskeurig [in wanneer die wel of niet werkt]. Ik hoop dat we de balans wel weer vinden in de longrun, want onze longrun zag er beter uit dan onze kwalificatiepace. Dat hebben we nodig [in het gevecht] met McLaren. Dat is ons doel voor de race."

Slipstream voor Max

'Checo' maakte een momentje mee door de tweede Lesmo-bocht tijdens Q3 en dus haakte hij af om Verstappen nog een slipstream te geven van de Ascari-chicane tot aan de Parabolica. "Ik was aan het pushen, maar de auto was zo erg aan het glijden. Ik ging de grindbak in en ik probeerde vervolgens een tow te geven aan Max, maar helaas maakte dat totaal geen verschil." Of Verstappen er last van had dat zijn ploegmaat voor zijn neus van de baan ging, antwoordde de Limburger zelf: "Dat is natuurlijk nooit ideaal. Ik zag natuurlijk het grind en dan houd je je in, maar aan de andere kant had ik zelf ook heel veel onderstuur door die bocht. Niks werkte meer."

