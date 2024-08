Mercedes kondigde zaterdag, tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Italië, aan dat Andrea Kimi Antonelli volgend seizoen namens Mercedes in actie gaat komen in F1. Dit gaat hij doen als achttienjarige. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is blij met Antonelli.

In het persbericht van Mercedes zegt Wolff dat hij blij is dat de zoektocht naar een opvolger van Lewis Hamilton nu eindelijk afgerond is en het team duidelijkheid heeft. Door de aankondiging heeft Mercedes nu als achtste team haar line-up voor 2025 compleet. Wolff is blij met het duo dat volgend jaar voor het historische merk gaat rijden in een poging voor de motorreglementen van 2026 nog een goed seizoen te draaien. "Onze coureurs voor 2025 combineren ervaring, talent, jeugd en pure snelheid. We zijn enthousiast over wat George en Kimi naar het team brengen, zowel als individuele coureurs als in hun samenwerking. Onze nieuwe line-up is perfect om het volgende hoofdstuk in ons verhaal."

Wolff over rol Russell bij Mercedes na vertrek Hamilton

Door het vertrek van Hamilton en de komst van Antonelli krijgt Russell nu het vertrouwen om de nieuwe kopman van het team te zijn en de druk weg te nemen bij Antonelli tijdens zijn eerste seizoen in F1. "George heeft bewezen dat hij een van de allerbeste coureurs ter wereld is. Hij is niet alleen snel, consistent en vastberaden, maar is ook uitgegroeid tot een sterke leider binnen het team."

Antonelli over kans bij Mercedes

Antonelli zelf geeft toe dat hij nog veel te leren heeft, maar is blij met de kans die hij nu al krijgt bij Mercedes. "Ik wil het team bedanken voor de steun die ze me tot dusver hebben gegeven in mijn carrière en voor het vertrouwen in mij. Ik ben nog steeds veel aan het leren, maar ik ben klaar voor deze kans. Net als ik heeft hij het juniorprogramma van het team doorlopen. Ik heb veel respect voor hem. Hij is supersnel en een meervoudig Grand Prix-winnaar. Hij heeft me al veel geholpen bij het worden van een betere rijder."

