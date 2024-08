Zaterdag kwam de officiële bevestiging dat Kimi Antonelli de opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes zal gaan worden. De Italiaan heeft medegedeeld dat hij volgend jaar met startnummer twaalf wil gaan racen, maar dat is precies hetzelfde startnummer dat Jack Doohan ook van plan is om te gaan gebruiken in 2025.

Het team van Mercedes heeft lange tijd gezocht naar de opvolger van de naar Ferrari vertrekkende Hamilton. Daarbij is de naam van Max Verstappen ook diverse keren gevallen. De drievoudig kampioen heeft echter dit jaar laten weten dat hij in 2025 in ieder geval nog de kleuren van het Oostenrijkse team gaat verdedigen en Formule 2-coureur Antonelli lijkt daarom te zijn doorgeschoven. Doohan vult bij Alpine het zitje in dat Esteban Ocon aan het einde van dit seizoen achterlaat. De Fransman gaat zijn heil zoeken bij Haas, als teamgenoot van Oliver Bearman.

Startnummer twaalf

Formule 1-journalist Luke Smith wist zaterdag te melden dat de achttienjarige Antonelli vanaf 2025 wil gaan racen met startnummer twaalf. Hetzelfde nummer werd vrijdag, toen Antonelli de eerst training reed, ook op de wagen gezet. Toch heeft Doohan al eerder bekend gemaakt dat hij dat nummer wil gaan gebruiken. De FIA is duidelijk in dit soort zaken; wie als eerste het startnummer indient, krijgt ook daadwerkelijk dat startnummer toebedeeld. Volgens Autosport.com is Mercedes daarin de snelste geweest, hoewel Doohan dus eerder zijn voorkeur had uitgesproken. Een officiële bevestiging van de FIA moet echter nog volgen. Normaliter als twee coureurs hetzelfde startnummer indienen, beslist de autobond wie dat nummer dan zal krijgen.

Felipe Nasr is de laatste coureur geweest die startnummer twaalf op de wagen had zitten en gebruikte het in 2015 en 2016. Na twee jaar wordt het startnummer weer vrijgegeven voor een andere coureur. Voor Antonelli is het startnummer speciaal, want zijn idool - Ayrton Senna - maakte er van 1985 tot en met 1988 furore mee. Sommige coureurs draaien het startnummer om als het voorkeursnummer bezet is, maar die vlieger gaat in dit geval niet op. Zo werd startnummer 21 in 2023 gebruikt door Nyck de Vries en wordt dit halverwege het 2025-seizoen pas vrijgegeven.

