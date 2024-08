Hamilton bovenaan in laatste training op Monza, Verstappen moet genoegen nemen met P6

Lewis Hamilton stond nadat de vlag was gevallen in de derde vrije training bovenaan de tijdenlijst met een 1:20.117. Teamgenoot George Russell gaf op P2 iets minder dan één tiende toe op de tijd van de zevenvoudig kampioen en Charles Leclerc heeft de laatste oefensessie als derde afgesloten. Max Verstappen, die moest uiteindelijk genoegen nemen met P6.

Om klokslag 12:30 uur ging het licht op groen op het Autodromo Nazionale Monza. Onder het Italiaanse zonnetje was het kwik gestegen naar 31 graden Celsius en de baan was opgewarmd naar 44 graden Celsius. Daarmee werd de hitte die vrijdag al aanwezig was, doorgezet op zaterdag. Verstappen wist tijdens de eerste oefensessie de snelste tijd te rijden, tijdens VT2 lag die eer bij Lewis Hamilton.

Kwalificatiesimulaties

Het laatste trainingsuurtje begon rustig, want toen de baan werd vrijgegeven waren het de mannen van Kick Sauber die de dans openden op de 'Temple of Speed'. Na zo'n tien minuten was Kevin Magnussen de eerste met een snel rondje achter de kiezen. Op de rode band zette hij een 1:21.774 neer waarmee hij op dat moment de snelste was. Kort daarna liet ook Verstappen zich zien, die de tijd van Magnussen aanscherpte naar een 1:21.560, maar dan op de mediumbanden. Na zo'n twintig minuten kon de Tifosi om meerdere redenen juichen. Zo werd Kimi Räikkönen (de laatste kampioen van Ferrari) gespot in de pitbox van Kick Sauber en stond Carlos Sainz kortstondig bovenaan, totdat George Russell met 1:20.706 over de streep kwam, die even later door Charles Leclerc naar P2 werd verwezen.

Ferrari één-tweetje

Met nog een half uur te gaan sprong Piastri met een 1:20.859 naar P6, achter teamgenoot Norris, maar de Australiër kende een momentje door het grind in bocht zeven en verloor daarmee enkele tienden. Verstappen stond op dat moment op P8, maar reed een ander programma dan de rest. De Nederlander had totdat moment namelijk nog geen rondje op de rode sloffen gereden en had net als Piastri een momentje in bocht zeven. De zogeheten 'tow' of slipstream zal tijdens de kwalificatie een grote rol spelen en diverse teams waren daarmee aan het oefenen tijdens de laatste training. De mannen van Ferrari stonden met nog twintig minuten te gaan in slagvolgorde bovenaan, waarbij Sainz zijn teamgenoot te snel af was met een 1:20.463.

Ferrari return to the top 🐎



Carlos puts the Scuderia in P1, with Leclerc close behind.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/mi9BtjJEHP — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Slotfase

Alexander Albon was met nog vijftien minuten te gaan de vreemde eend in de bijt, de Williams-coureur had zich namelijk op P3 genesteld voor de mannen Mercedes en achter het duo van Ferrari. Lando Norris trapte even later zijn MCL38 op de staart, maar met een achterstand van 36 duizendsten moest hij op dat moment genoegen nemen met de tweede plek, achter Sainz. Leclerc, Piastri en Ricciardo moesten zich na de sessie nog melden bij de wedstrijdleiding, want het drietal zat elkaar in de weg in de slotfase van de training.

Hammer time has arrived! 🔨



Hamilton and Russell leap up the order to make it a Mercedes 1-2, as things stand.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/YyJEu2Dcfd — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Verstappen was ondertussen met de rode banden de baan opgereden en maakte zich klaar voor zijn kwalificatierun. Hamilton had op dat moment met een 1:20.117 de snelste tijd in handen en Verstappen gaf iets meer dan twee tienden toe op de tijd van de Brit en sprong naar P6. De Nederlander gaf aan dat zijn RB20 bij de lagesnelheidsbochten, maar ook de mediumbochten niet goed instuurde, een probleem dat in Zandvoort ook al aanwezig was. Toen de vlag uiteindelijk viel in Monza, was het Hamilton met het snelste rondje, teamgenoot Russell die de tweede tijd in handen had en Leclerc vond zichzelf terug op P3.

