Logan Sargeant zal niet langer in actie komen in de Formule 1. Een van kandidaten die werd genoemd om hem te vervangen vanaf de Grand Prix van Italië was Mick Schumacher, maar uiteindelijk werd er gekozen voor Franco Colapinto. Ralf Schumacher vindt het een absurde beslissing van Williams.

Sargeant heeft geen indruk kunnen maken bij Williams en nadat hij zijn FW46, waar een boel nieuwe upgrades op zaten, had afgeschreven bij een forse crash in de derde vrije training voor de Dutch Grand Prix, was het tijd voor de Amerikaan om te vertrekken. Verschillende namen kwamen als mogelijke opvolgers naar voren. De voorkeur van teambaas James Vowles ging naar verluidt uit naar Liam Lawson. Dat vond Red Bull Racing prima, zolang ze hun test- en reservecoureur maar terugkregen in het geval hij moest invallen Max Verstappen, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. Dat zag Vowles toch niet zitten. Ook Mick Schumacher werd genoemd. Hij heeft al 44 Grands Prix en 12 kampioenschapspunten achter zijn naam staan. Toch koos Williams om haar eigen juniorrijder op te roepen. Colapinto wordt de eerste Argentijnse coureur in de Formule 1 sinds Gastón Mazzacane in 2001.

Absurd en zinloos

"Je kunt deze beslissing misschien respecteren, omdat Colapinto een drijfveer is uit het juniorprogramma van Williams," begon de oom van Mick tegenover het Duitse persbureau, geciteerd door Sky Sports Deutschland. "Echter, vanuit het perspectief van prestaties denk ik dat het absurd is en geen zin heeft. Ik denk dat het risico voor het raceteam en ook voor de coureur veel, veel groter is dan wanneer ze iemand met ervaring als Mick erin hadden gezet." Vanuit managementperspectief is er "geen enkel bedrag ter wereld" dat deze beslissing rechtvaardigt, benadrukte Ralf Schumacher. Mick is, na zijn stint bij Haas in 2021 en 2022, nog steeds opzoek naar een F1-zitje. "Je moet eerlijk zijn en toegeven dat het simpelweg te lang duurde voordat Mick in zijn tweede seizoen bij Haas zijn draai vond en zijn teamgenoot kon bijhouden. De Formule 1 is niet vergevingsgezind," zo sloot Ralf af.

