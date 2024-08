Max Verstappen (26) ziet een nieuwe wereldtitel in de Formule 1 langzaam in gevaar komen nu Lando Norris (24) dichterbij begint te komen. Tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort kon Verstappen niets inbrengen tegen de McLaren, maar komend weekend in Italië krijgt hij een herkansing. Bij Red Bull Racing weten ze wat er moet gebeuren om Verstappen weer in een dominante positie te krijgen, want 'er is iets gebeurd', erkent Dr. Helmut Marko.

Het is niet langer Verstappen die de dienst uitmaakt op de grid van de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen staat nog wel fier bovenaan in het kampioenschap, maar hij is niet meer de coureur die wekelijks de grootste kans maakt op de overwinning. Dit stokje is inmiddels overgenomen door Norris, die op dit moment in een betere positie verkeert met zijn pijlsnelle McLaren. Red Bull was in de eerste paar races van het jaar oppermachtig, maar naarmate het seizoen vorderde begon men de grip op de concurrentie te verliezen. Dr. Helmut Marko weet echter wanneer Verstappen weer van Norris kan gaan winnen en wat er dus moet gebeuren om de dominantie weer terug te krijgen. Daar wordt nu hard aan gewerkt.

Red Bull wil 'terug in de tijd' met auto Verstappen

Verstappen hoeft geen updates te krijgen om Norris weer het hoofd te kunnen bieden, onthult Marko. Nee, Red Bull wil juist 'terug in de tijd' gaan met de RB20. "We moeten gewoon de weg terug vinden, want tot aan de race in Shanghai of Suzuka hadden we een auto die superieur was en over een optimale balans beschikte", zo vertelt de Red Bull-topman in zijn column bij Speedweek. Volgens Marko gaat het nu niet om het fabriceren van updates en nieuwe onderdelen. Red Bull wil juist inzichtelijk krijgen welke nieuwe onderdelen er voor hebben gezorgd dat de optimale balans in de auto verloren is gegaan.

Dán kan Verstappen weer van Norris winnen

"Als dat weer lukt, zal het vertrouwen van de coureurs terug zijn, zal de auto minder glijden en zal de bandenslijtage gematigder zijn", zo zegt de man uit Graz, die verwacht dat Verstappen dan weer van Norris kan winnen. "Het gaat dus niet zozeer om het simpelweg vinden van nieuwe onderdelen. We hebben de voorspelbaarheid nodig van de auto die we aan het begin van het seizoen hadden. Het heeft niets met de afstelling te maken, er gebeurde eerder iets met de nieuwe onderdelen waardoor de balans nu negatief is."

