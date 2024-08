Martin Brundle denkt dat Max Verstappen expres langzamer reed tijdens de F1 Dutch Grand Prix. Helmut Marko vindt de aanname van de Sky Sports F1-commentator na Zandvoort nergens op slaan en zegt dat hij dat soort uitspraken niet hoort te doen.

Verstappen mocht de Formule 1-race op Circuit Zandvoort vanaf de eerste startrij aanvangen, maar hij moest bijna vier tienden toegeven op Norris in de strijd om de pole position. De McLaren-coureur kwam totaal niet goed weg, toen de lichten uitgingen, en dus kon Verstappen meteen de leiding pakken. De Limburger werd echter nog vóór de pitstop weer ingehaald door Norris in de Tarzanbocht. De laatstgenoemde was onverslaanbaar in de duinen en won met een voorsprong van bijna 23 seconden. Max Verstappen was duidelijk aan het worstelen met de RB20.

Max had sneller gekund

Brundle denkt dat Verstappen in de realiteit wel sneller kon rijden, maar dat hij dat heel bewust niet deed. "Ik gok dat dit niet het snelste was dat Max kon gaan," begon de voormalig F1-coureur bij de Britse tv-zender. "Hij wist dat hij Lando niet kon verslaan, en als je zo ver terugvalt, zou het de fabriek een reden geven om haast te maken nietwaar? Daar zou ik vrij zeker van zijn." Brundle denkt dus dat de drievoudig wereldkampioen expres niet zijn best deed om te proberen de werknemers in de Red Bull-fabriek te dwingen sneller met meer upgrades te komen.

Incorrecte aanname

Marko heeft in zijn column in Speedweek gereageerd op de uitspraken: "De veronderstelling van Martin Brundle dat Max met opzet langzaam reed, klopt helemaal niet. Dat kun je niet zeggen. Maar toen hij zag dat Lando wegreed, riskeerde hij gewoon niets meer. Het verschil met [Sergio] Pérez was simpelweg dat hij een andere afstelling gebruikte. We dachten dat hij met meer downforce minder zou glijden, maar dat maakte hem op topsnelheid nog kwetsbaarder en de bandenslijtage was nog steeds hoog. We moeten nu de balans in de auto terugvinden. Er wordt hard gewerkt, maar het is lastig te zeggen wanneer en hoeveel nieuwe upgrades er precies aan de auto worden toegevoegd."

